Orpea : la justice opte pour une redéfinition a minima des catégories de créanciers

C’est un jugement de Salomon qui n’offre à personne la possibilité de crier victoire, mais assure la reprise du compte à rebours de la restructuration financière d’Orpea. Du moins, en principe.

La Cour d’appel de Versailles a rendu, le 22 juin, sa décision sur la question de la composition des classes de parties affectées par le plan de restructuration du bilan du groupe de cliniques et de maisons de retraite.

Elle avait été saisie le 8 juin dernier par un groupe de plusieurs créanciers non sécurisés, réfractaires à l’architecture du plan qui doit aboutir à une prise de contrôle du groupe par la Caisse des dépôts et ses alliés assureurs. Concert’O, le concert d’actionnaires à l’initiative de Mat Immo Beaune et Nextstone Capital – lequel revendique également la détention de 305.681 obligations d’Orpea -, était également à l’offensive.

Avantage Orpea

Dans sa décision, la cour d’appel rejette l’essentiel des demandes des plaignants, notamment celles de la redéfinition de plusieurs classes de parties. L’arrêt écarte ainsi les demandes de redéfinition des classes « 1 à 3 », celles des créanciers sécurisés, principalement bancaires, mais surtout celle de la classe 8 où figurent les porteurs d’Océanes, bien considérées comme de la dette et non comme un instrument de capital.

En revanche, la Cour d’appel «ordonne la rectification de la répartition» de la classe 7 dont sont membres les porteurs de ‘Schuldschein’, les créanciers bancaires non sécurisés, les porteurs d’obligations simples non sécurisées, et les porteurs d’euro PP (obligations) non sécurisés. En pratique, les «créanciers bancaires sécurisés, également détenteurs de créances non sécurisées devront être consultés à part», résume un observateur.

Le rendez-vous du 28 juin

Avec cette décision se pose la question de la reprise de la consultation des parties financières affectées par le plan. Celle-ci doit s’achever le 28 juin. «Rien ne s’oppose désormais au bon déroulement du vote jusqu’à son échéance», fait-on valoir dans l’entourage d’Orpea.

Une lecture que ne partagent pas certains créanciers dissidents pour lesquels la modification décidée par la justice pour la classe 7, nécessite une remise à zéro de la consultation avec une annulation des votes électroniques déjà obtenus. Ainsi, le «‘Support Club’ enjoint les administrateurs d’organiser un nouveau vote dans le délai approprié et de prévoir un mécanisme permettant d’identifier les créanciers chirographaires auxquels des garanties ont été accordées », indique ce groupe de créanciers non sécurisés dans un communiqué, vendredi estimant que «les administrateurs n’ont pas d’autre solution que de relancer le processus de vote et de considérer tous les votes soumis jusqu'à présent comme nuls et non avenus.» Et d’agiter, la perspective d’un nouveau recours en justice si tel n’était pas le cas.

De plus, la décision de se pourvoir en cassation pour contester le rejet par la Cour d’appel de Versailles des autres demandes, notamment relatives aux porteurs d’Océanes, n'était pas écarté.