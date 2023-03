Orange pourrait supprimer 700 postes en 2024

Orange pourrait donc bien devoir réduire les effectifs de sa branche dédiée aux entreprises, rebaptisée Orange Business (ex-Orange Business Services, OBS). L’opérateur télécom historique doit proposer un projet de rupture conventionnelle collective portant sur un peu moins de 700 postes dans cette branche, a indiqué lundi une source proche à L’Agefi, confirmant une information du quotidien Le Monde.

La direction du groupe doit proposer aux représentants syndicaux ce projet de rupture conventionnelle collective lors du prochain comité social et économique central, prévu ce mercredi - sauf imprévu lié aux mouvements de grève actuels en France. «Cela marquera les débuts des échanges avec les syndicats. Les départs auraient lieu plutôt en 2024, avec un temps long prévu dans les négociations», précise cette source. Le groupe doit obtenir un accord majoritaire avec les organisations syndicales pour ce projet. Faute de quoi, il pourrait passer par un plan de départs volontaires.

«Plan de transformation ambitieux et exigeant»

L’annonce n’est qu’une demi-surprise. Lors de la présentation du plan stratégique «Lead the future» du groupe, le 16 février dernier, Aliette Mousnier-Lompré. CEO de Orange Business, avait annoncé «un processus de consultation des partenaires sociaux à la mi-mars». Interrogée par la presse, elle avait évoqué un «programme de réduction des coûts». Elle avait annoncé que le groupe allait se recentrer sur ses activités aux entreprises les plus rentables, telles les solutions de connectivité, le ‘cloud’ (stockage de données décentralisé) et la cybersécurité. D’ailleurs, celles-ci ne devraient pas être concernées par des suppressions d’emplois.

Pour sa part, Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, avait souligné la nécessité d’un «plan de transformation ambitieux et exigeant» d’Orange Business pour lui permettre de renouer avec la croissance de sa rentabilité (Ebitdaal) «au plus tard en 2025».

«Orange Business a des niveaux de croissance et d’activités très disparates, mais aucune des activités n’est déficitaire», indique à L’Agefi Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC, syndicat majoritaire chez l’opérateur. De fait, en 2022, Orange Business a vu son chiffre d’affaires stagner, sur une base comparable, à 7,93 milliards d’euros, tandis que son excédent brut d’exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) a chuté de 18,8%, à 804 millions d’euros.

Le représentant syndical se dit aussi «inquiet, car la connectivité est encore l’activité majoritaire d’Orange Business», disant craindre une «délocalisation» d’activités. «Depuis plusieurs années, le modèle de structuration des coûts (d’Orange Business) n’est pas adapté à l’activité d’ESN (entreprise de services du numérique)». Les confinements liés au Covid-19 et le télétravail ont accéléré le développement de nouveaux usages numériques au sein des entreprises, qui délaissent les activités traditionnelles de connectivité - la téléphonie fixe et les réseaux privés - au profit d’internet, du cloud et des logiciels collaboratifs.