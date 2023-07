Orange devra attendre les effets de sa hausse tarifaire

La politique des prix à la hausse, inédite depuis plusieurs années chez Orange, tarde encore à produire ses effets. L’opérateur télécom historique a enregistré un bénéfice net en chute de 25,8% au premier semestre, à 1,088 milliard d’euros, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 2% sur la période, à 21,54 milliards d’euros, a-t-il annoncé mercredi matin. En réaction, l’action Orange perdait plus de 3% à la Bourse mercredi matin.

En revanche, l’excédent brut d’exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité du groupe, est quasi stable (+0,8% à base comparable), pour atteindre 5,895 milliards d’euros. Cette performance est en ligne avec l’objectif de «légère croissance sur 2023» de l’Ebitdaal, présenté lors de l’annonce du plan stratégique en février, souligne Orange. Par ailleurs, le revenu moyen par abonné (Arpu), un autre indicateur clé de rentabilité, progresse. Les abonnés qui sont chez Orange à la fois pour le mobile et le fixe payent ainsi 73 euros par mois, soit 2,5 euros de plus qu’auparavant.

Pour 2023, Orange confirme également l’objectif d’un cash-flow (flux de trésorerie) organique des activités télécoms d’au moins 3,5 milliards d’euros.



Chiffre d’affaires en recul en France

C’est en France, son principal marché, que l’opérateur historique enregistre des résultats mitigés. Le chiffre d’affaires y recule de 1,5% au premier semestre, à 8,7 milliards d’euros. Il a été touché par la chute des services aux opérateurs (-7,9%) malgré la croissance du chiffre d’affaires des services de détail (+1,3%). En outre, son Ebitdaal sur la zone a reflué de 5,1% en données comparables au premier semestre, à 2,86 milliards d’euros.

Orange a pâti de plusieurs facteurs en France : la hausse de ses tarifs, un des axes centraux du plan stratégique présenté par sa directrice générale en février dernier, n’a pas encore d’impact sur ses comptes. Contrairement à d’autres pays européens, où le groupe a augmenté ses tarifs dès courant 2022.

Dans l’Hexagone, il avait annoncé en décembre dernier des hausses de 1 à 2 euros par mois selon les forfaits. Or «le surcoût n’a été appliqué sur certains clients à partir de fin mars, puis l’intégralité des clients à fin mai», a précisé mercredi la directrice générale du groupe Christel Heydemann, lors d’une conférence téléphonique avec la presse. «Le bénéfice des hausses tarifaires sera pleinement visible au second semestre», assure la dirigeante. Le groupe anticipe d’ailleurs que la baisse organique de l’Ebitdaal en France sera, au second semestre, inférieure de plus de moitié à la chute accusée au premier semestre.

Coût de l'énergie et du dispositif senior

Outre l’inflation et l’impact de la hausse des coûts de l’énergie, évalué à un coût de «100 millions d’euros pour le premier semestre» par le groupe, l’ex-France Télécom paie aussi pour le Temps Partiel Séniors (TPS). Ce dispositif, qui permet aux salariés les plus âgés de passer en temps partiel puis en «temps libéré» tout en conservant un salaire, a été plébiscité l’an dernier: «environ 7.500 salariés» sont entrés dans ce programme, a indiqué Christel Heydemann. Si ce dispositif est clos depuis le 31 décembre 2022, beaucoup de salariés avaient décidé d’y recourir en voyant arriver la réforme des retraites, entraînant un surcoût de 257 millions d’euros pour Orange.

L’activité de sa branche dédiée aux entreprises, Orange Business, enregistre, elle aussi, des résultats en demi-teinte. Son Ebitdaal se replie de 16,7%, dans un contexte où la direction d’Orange a annoncé la possible suppression d’environ 670 postes au sein de ses activités historiques en France.

Pour cela, Orange Business veut proposer une rupture conventionnelle collective, conditionnée par un accord majoritaire avec les organisations syndicales. Ce plan de départs volontaires «ne devrait améliorer significativement l’Ebitdaal qu'à partir de 2024», a prévenu Orange mercredi.



La fin d’Orange Bank, 200 millions d’euros de coûts

En outre, comme attendu, Orange se prépare à enterrer son activité bancaire. Le groupe avait officialisé fin juin son intention de se retirer du marché de la banque de détail en France et en Espagne. La fin d’Orange Bank aura un impact sur ses comptes de «200 millions d’euros nets à horizon 2025 en cumulé», évalue l’opérateur télécom.

Il est entré en négociations exclusives avec BNP Paribas pour créer un «partenariat de référencement», dans le but de lui transférer la clientèle d’Orange Bank en France. Les discussions se poursuivent par ailleurs avec le groupe bancaire pour la revente d’actifs d’Orange Bank en Espagne : BNP Paribas «va y reprendre l’activité, un certain nombre de collaborateurs, probablement pas les actifs informatiques», esquisse Christel Heydemann.