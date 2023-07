Le marché sanctionne Orange, s’interrogeant sur son pouvoir de prix en France

L’action Orange figure mercredi parmi les plus fortes baisses de l’indice CAC 40, alors que les performances financières de l’opérateur de télécommunications en France, son principal débouché, inquiètent les investisseurs. Vers 11h40, le titre Orange refluait de 3%, à 10,41 euros.

L’opérateur de télécommunications a «confirmé ses objectifs pour 2023 et ses résultats du premier semestre sont ressortis globalement conformes aux attentes du marché, mais ce constat général, plutôt positif, est assombri par ses difficultés à contrer l’inflation en France», observe un analyste basé à Paris. Au premier semestre, l’excédent brut d’exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) d’Orange, qui constitue le principal indicateur de sa rentabilité, a atteint 5,9 milliards d’euros, en repli de 0,6% sur un an en données publiées mais en progression de 0,8% sur une base comparable. Cet indicateur est ressorti au niveau prédit par les analystes interrogés début juillet par la société.

Promesses

Cependant, à mi-parcours, la croissance organique de l’Ebitdaal d’Orange est inférieure à la hausse de 1,5% que les dirigeants attendent pour l’ensemble de l’année 2023, remarque Oddo BHF, en désignant la France comme la région géographique qui concentre l’inquiétude du marché.

En France, l’Ebitdaal de l’ex-France Telecom a reflué de 5,1% en données comparables au premier semestre, à 2,86 milliards d’euros. La performance opérationnelle de l’opérateur télécoms dans l’Hexagone a été pénalisée par le pic inflationniste sans encore bénéficier à plein des récentes hausses de prix, a indiqué le groupe. Cette contre-performance d’Orange en France pourrait amener les analystes à réviser en baisse leurs estimations de résultats pour 2023, prévient Citi. Même si l’entreprise a promis que ses récentes augmentations de prix «porteront pleinement leurs fruits» au second semestre.

Selon JPMorgan, les dirigeants d’Orange assurent que la baisse organique de l’Ebitdaal en France sera, au second semestre, inférieure de plus de moitié à la chute de 5,1% accusée au premier semestre. «Alors que les tensions inflationnistes vont perdurer jusqu'à la fin de l’année, les investisseurs jouent la prudence et n’achètent pas ces promesses», constate un autre analyste.

Investissements en baisse