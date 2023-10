Nexity se résout à un revirement stratégique

Virage à 180 degrés pour Nexity. Après l’élagage jusqu’à l’été 2023 de ses activités de promotion immobilière hors de France – illustré notamment par les ventes récentes des filiales en Pologne et au Portugal –, en vue d’un recentrage géographique sur l’Hexagone, voici déjà venir le temps d’un nouveau recentrage stratégique pour Nexity. Un recentrage métiers, cette fois.

Le groupe, dirigé par Véronique Bédague, amorce un retour sur son cœur historique : la promotion immobilière. «Sur les services, nous sommes prêts à ouvrir le capital de notre branche dédiée pour accélérer», déclare la PDG Véronique Bédague, dans un entretien aux Echos, se disant «à l’écoute de toute proposition», puisqu’elle évoque une ouverture «à toute forme de partenariat stratégique», courant 2024. Plusieurs options semblent donc sur la table, de l’entrée d’investisseurs à des positions de minoritaires à une prise de contrôle majoritaire de certains ou de la totalité de ces métiers, sans exclure formellement une cession de l’ensemble de ce pôle. «Les réflexions sont à un stade préliminaire», précise Nexity à l’Agefi qui indique ne pas avoir mandaté de banque conseil à ce stade.

Les actifs de Nexity dans les services sont susceptibles d’intéresser différents types d’investisseurs. En 2016, le suisse Partners Group s’était offert Foncia, puis par l’intermédiaire de ce véhicule, Icade Services. Il en a cédé en 2021 un quart du capital à TA Associates tout en demeurant actionnaire majoritaire.

Une autre piste d’investisseurs pourrait venir soit de spécialistes de l’expertise et du courtage, tels que CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ou Colliers, soit d’acteurs issus de la gestion d’actifs qui pourraient se pencher sur les activités de « property management » de Nexity dans le tertiaire dans une logique stratégique de cross-selling.

A lire aussi:

Un coup de barre stratégique

Pour Nexity, ce choix constitue un spectaculaire contre-pied. Lors de la présentation de son plan « Imagine 2026», il y a tout juste un an, le 28 septembre 2022, le groupe insistait sur l’importance des services dans son offre.

«Le développement de nouvelles offres de services accompagne les clients tout au long de leur vie immobilière », indiquait le groupe, fidèle à la ligne de conduite d’Alain Dinin, son fondateur et ex-président. Un an plus tard, le choc de la remontée des taux, l’effondrement des commandes dans le neuf et la perspective de trois années de vaches maigres dans l’immobilier neuf ont fait voler en éclats les certitudes de cet héritage et l’argument de la résilience apportée par les services.

Nexity, qui s’est montré très généreux ces dernières années en termes de distribution de ses résultats, avec une enveloppe de dividendes souvent supérieure à celle de son résultat net, ne fait plus mystère de sa priorité de réduire son endettement net (1,01 milliard d’euros au 30 juin dernier, avant obligations locatives), avant la cession de la filiale polonaise qui le ramène à 912 millions (contre 820 millions à fin 2022).

L’arrivée de nouveaux investisseurs pour tout ou partie du pôle services doit contribuer à garder le contrôle sur le bilan alors que la dette nette représente 2,5 fois l’ebitda. Nexity, qui revendiquait une ligne de crédit non tirée de 520 millions d’euros au 30 juin doit faire face à un rendez-vous important en 2025 avec 321 millions d’euros d’échéances obligataires, composées de 121 millions émis en juin 2017 et 200 millions d’obligations convertibles émises en mars 2018.

Un besoin de clarification boursière

«Envoyer un tel ballon d’essai n’est pas bon signe pour Nexity. Cela témoigne plutôt d’inquiétude sur le cœur d’activité», estime un banquier, spécialisé dans le secteur de l’immobilier qui s’étonne que le groupe envisage de se séparer en ce moment «d’actifs qui contribuent à sa résilience».

La volonté de clarification lui paraît toutefois bienvenue. «Le choix de diversification de Nexity n’est pas bien valorisé par le marché car elle est jugée trop complexe, avec une rentabilité des capitaux engagés décevante dans les services», poursuit-il. «Simplifier le groupe pourrait, in fine, être apprécié du marché». La route s’annonce longue. L’action Nexity lâchait 1,5 % lundi à 13,76 euros, portant ses pertes à 46 % en 2023, à un nouveau plus bas depuis 2009.