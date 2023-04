Merck met le prix pour s’emparer de Prometheus

Merck diversifie son portefeuille en immunologie. Le laboratoire américain s’apprête à acquérir la biotech Prometheus Biosciences pour 10,8 milliards de dollars. Un prix «élevé» souligne JPMorgan. Merck offre 200 dollars par action Prometheus, soit une prime de 75% sur le dernier cours, alors que l’action a déjà presque quadruplé sur les douze derniers mois, grâce aux résultats prometteurs présentés en décembre dernier. Le consensus Bloomberg affichait un objectif de cours de 166 dollars à 12 mois.

Merck voit dans cette acquisition un «important moteur de croissance potentiel au cours de la prochaine décennie». En 2022, la biotech californienne et a dégagé 6,8 millions de dollars de revenus, pour une perte nette de 142 millions. En 2029, le chiffre d’affaires de Prometheus pourrait dépasser 1,6 milliard de dollars selon le bureau d’analyse SVB Securities. L’accord fournirait à Merck un chiffre d’affaires estimé à 3,5 milliards de dollars d’ici 2032, note BMO. Dans un premier temps, l’acquisition devrait avoir un impact négatif sur le BPA d’environ 0,25 dollars sur les 12 premiers mois, et serait sans incidence sur la note de crédit du groupe, anticipe Merck.

«Je suis impatient de travailler avec la talentueuse équipe de Prometheus pour établir un nouveau paradigme de traitement de précision pour les maladies immunitaires», a déclaré le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories. Le marché de l’immunologie devrait dépasser les 140 milliards de dollars d’ici à 2028. Celui de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse pesait 23 milliards en 2022 et devrait atteindre les 28 milliards en 2028, précise Merck.



Diversification en immunologie

A lire aussi:

Prometheus a pour principal candidat médicament, PRA023, anticorps monoclonal, dans le traitement de la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn et d’autres maladies auto-immunes. L’exclusivité de ce brevet court jusqu’en 2040 aux Etats-Unis. Des résultats positifs de phase 2 dans le traitement de la colite ulcéreuse, et de phase 2A dans la maladie de Crohn ont été présentés en décembre dernier.

Une opération largement saluée par les analystes. Ce «bon accord stratégique» permettra de «diversifier le pipeline de Merck dans les maladies inflammatoires de l’intestin, un vaste marché aux besoins non satisfaits», note Cantor, rappelant que Merck est historiquement concentré sur l’oncologie, les vaccins et les maladies cardiovasculaires. Surtout, cette transaction «ajoute de la diversité à notre portefeuille global et constitue un élément important alors que nous renforçons le moteur d’innovation durable qui stimulera notre croissance au cours de la prochaine décennie», a déclaré Robert M. Davis, PDG de Merck.

En effet, le laboratoire cherche des relais de croissance à son anticancéreux phare, Keytruda, qui dégageait l’an dernier 21 milliards de dollars de ventes, soit 35% du chiffre d’affaires du groupe. Les brevets sur Keytruda expireront en 2028 aux Etats-Unis et en Chine, en 2031 en Europe et en 2032-2033 au Japon. Fin mars, les analystes de Société Générale soulignait le retard pris par Merck pour faire face à cette «falaise» de brevets. En novembre dernier, Merck a annoncé l’acquisition de la biopharmaceutique Imago BioSciences, en hématologie, pour 1,35 milliard de dollars. En revanche, le groupe américain n’a pas réussi à emporter l’été dernier la biotech Seagen, spécialisée en oncologie, acquise le mois dernier par Pfizer pour 43 milliards de dollars.

La finalisation de ce rachat est attendue au troisième trimestre 2023. Merck est conseillé par Morgan Stanley, Prometheus par Centerview et Goldman Sachs.