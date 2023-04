Londres bloque le projet de rachat d’Activision par Microsoft

Nouveau coup dur pour le gros projet de rachat de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft à 69 milliards de dollars (62,46 milliards d’euros). Le régulateur antitrust britannique, la Competition and Markets Authority (CMA), y a opposé son veto dans sa décision rendue mercredi midi. Il estime que le plus gros rachat de l’industrie du jeu vidéo nuirait à la concurrence dans le cloud gaming (jeux vidéo dématérialisés).

La CMA n’a pas été convaincue par les solutions proposées par les deux sociétés, comme la vente du titre blockbuster Call of Duty, ou de proposer ce jeu aux éditeurs concurrents sur leurs plateformes, indique-t-elle dans son communiqué. Elle estime que cette transaction «renforcerait l’avantage de Microsoft sur le marché en lui donnant le contrôle de jeux aussi importants que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft.»

Alors que la transaction était donnée pour acquise lors de son annonce en janvier 2021, les choses ne sont plus du tout aussi certaines aujourd’hui. Et le géant américain des logiciels l’a bien compris : ces dernières semaines, il faisait de plus en plus pression sur les régulateurs antitrust aux Etats-Unis et en Europe pour les convaincre de donner leur feu vert à cet accord – qui serait une des 30 plus grosses acquisitions de tous les temps.

Mais le vent a tourné : les régulateurs sont moins favorables à la toute-puissance des géants technologiques, et poussent pour davantage de régulation en leur sein – comme le montre l’adoption récente des règlements européens, l’Acte sur les services numériques (Digital services act, DSA), qui entre en vigueur cet été, et l’Acte sur les marchés numériques (DMA).

Verdict de l’Europe en mai

Les conclusions de la CMA britannique précèdent les décisions, aussi très attendues, de l’Union européenne (pour le 22 mai) et de la Federal Trade Commission des États-Unis. Cette dernière doit réaliser une audience cet été après avoir officiellement intenté une action en justice pour opposer son veto à la transaction.

«Microsoft jouit déjà d’une position d’importance et domine d’autres concurrents dans le cloud gaming, cet accord le renforcerait davantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants», a précisé Martin Coleman, président du groupe d’experts indépendants menant cette enquête.

Les deux partenaires, Microsoft et Activision, ont immédiatement réagi. Brad Smith, CEO de Microsoft, a annoncé dans un communiqué qu’il souhaite faire appel, estimant que cette décision de la CMA «écarte une solution pragmatique destinée à répondre aux inquiétudes et décourage l’innovation technologique et l’investissement au Royaume-Uni. Nous avons déjà signé des contrats pour rendre les jeux d’Activision Blizzard disponibles sur plus de 150 millions d’appareils », y précise-t-il.

A Wall Street, l’action Microsoft ne réagissait pas à cette annonce. Peu après 14h, elle continuait à être portée par la publication des comptes trimestriels du groupe la veille et s’adjugeait près de 8% en pré-ouverture.

A lire aussi: