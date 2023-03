L’indice européen du GNL ajoutera de la transparence au marché

L’Union Européenne (UE) continue de réformer ses marchés de l’énergie. Le 31 mars, un indice public des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait ainsi être mis en place pour mieux réguler l’approvisionnement européen. Des indices privés existent déjà, calculés par Platts ou Spark Commodities, mais l’indice de l’Acer, le régulateur de l’énergie, a le mérite de rendre transparentes ces données. Le principal intérêt tient toutefois à ce qu’il faciliterait le non-déclenchement du mécanisme de plafond sur les prix du gaz, mis en place par… l’UE. Ce plafond se déclenche lorsque le prix du contrat TTF dépasse les 180 euros/MWh et que le prix du GNL est au moins 35 euros sous ce niveau. «Avec cet indice, si la hausse des prix du TTF est déclenchée par une hausse de la demande mondiale [qui entraînerait donc à la fois les prix TTF et les prix du GNL à la hausse, ndlr], l’UE pourrait ne pas déclencher le plafond et continuer à offrir un prix compétitif sur le GNL. C’est dans la transparence qu’il permet que l’indice est utile», résume un énergéticien.

L’indice répond par ailleurs à un problème déjà résolu. L’indice doit permettre de mieux rendre compte du désancrage entre différents types d’approvisionnements en gaz. Historiquement, le prix du GNL suit de près le prix TTF, avec une décote de 0,25 dollar par unité d’énergie (MMbtu) liée aux coûts additionnels de liquéfaction. Cette relation a cessé en 2022, l’écart ayant atteint jusqu’à 24 dollars. «L’Europe manquait de terminaux gaziers. Les prix du TTF se régulaient donc à travers la destruction de demande, tandis que les prix du GNL évoluaient en fonction de la difficulté qu’il y avait à le traiter et le distribuer, rappelle une source de marché. La normalisation de cet écart passe donc avant tout par le développement d’infrastructures gazières». L’écart évolue aujourd’hui autour de 1,5 dollar.

Enfin, l’Acer veut généraliser l’utilisation de l’indice par le secteur, en développant des produits dérivés s’y adossant. «L’indice JKM des prix du GNL asiatique a mis plus de six ans à être utilisé par les marchés. Le développement d’un écosystème de produits dérivés prend du temps, or les acteurs ont besoin de ces produits pour couvrir leurs positions et utiliser un indice», souligne la source de marché. La réponse politique aux problématiques financières et énergétiques risque de ne satisfaire ni l’un, ni l’autre secteur.