L’ex-Korian noue un nouveau partenariat immobilier avec plusieurs acteurs

L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane (ex-Korian) a annoncé vendredi avoir conclu un nouveau partenariat immobilier avec Amundi Immobilier, Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis.

Ce groupe d’investisseurs a investi 120 millions d’euros pour prendre 42% du capital d’un nouveau véhicule immobilier contrôlé par Clariane et valorisé à 500 millions d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué de presse.

A lire aussi:

«Ce nouveau partenariat, d’une durée de 15 ans prorogeable, s’inscrit dans la poursuite de la stratégie ‘Asset Smart’ de Clariane, et fait suite à des opérations similaires réalisées avec BNPP Cardif et EDF Invest en 2020, et BAE Systems Pension Funds en 2021», a précisé Clariane.

«Il permet à Clariane de capitaliser à nouveau sur l’attractivité et la liquidité de son portefeuille immobilier exploité, et confirme sa capacité à se financer en fonds propres de manière régulière, pour soutenir sa trajectoire de désendettement à moyen terme», a ajouté le groupe.