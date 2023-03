Korian doit réussir son refinancement pour repartir du bon pied en Bourse

Emporté par le scandale Orpea, Korian reste groggy. Après avoir déjà chuté de 64% en 2022, l’action de l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques accuse encore un repli de 33% depuis le début d’année et se négocie à ses plus bas niveaux historiques.

Pour attirer les investisseurs, échaudés par la débâcle de son concurrent Orpea, le groupe doit à la fois redresser sa rentabilité et réussir son refinancement à court terme.

Cette année, Korian doit en effet refinancer 900 millions d’euros de dette, constituée de 400 millions d’euros de crédit-bail immobilier, de 400 millions d’euros de placements privés, ainsi que d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane). En 2024, 800 millions d’euros de dette supplémentaire arrivent à échéance.

«Tant que le groupe n’aura pas rassuré les investisseurs sur sa capacité à se refinancer, le titre restera sous pression. Le marché attend des gages», souligne Catherine Vial, analyste chez Financière Uzès.

De son côté, Korian affiche sa confiance. «Les échéances de cette fin d’année seront notamment couvertes par notre immobilier, avec des refinancements et l’ouverture de véhicules à des investisseurs externes», assure le directeur financier du groupe, Philippe Garin, à l’agence Agefi-Dow Jones.

Stephan Dubosq, analyste chez Kirao Asset Management, estime que le crédit-bail immobilier «devrait être refinancé sans difficulté». En revanche, le refinancement des 500 millions d’euros restants cette année pourrait s’avérer plus délicat, selon lui.

L’externalisation de cash surveillée

Le modèle de financement de Korian s’appuie traditionnellement sur de l’externalisation de cash, c’est-à-dire que la société accueille des investisseurs minoritaires dans des véhicules immobiliers. Chaque véhicule est endetté à hauteur de 40% et accueille des investisseurs jusqu'à 49% de la valeur après endettement. Korian conserve 51% du capital et assure à l’investisseur un rendement sécurisé.

«Les investisseurs seront très attentifs à la capacité du groupe à signer de telles opérations. Lorsque les taux étaient très bas, voire négatifs, ce type de placement était attractif car il offrait un taux intéressant avec un risque faible (loyers relativement sécurisés). Mais aujourd’hui avec la remontée des taux, il est possible d’investir dans des produits sans risque qui rapportent plus de 3%», explique Stephan Dubosq.

Parmi les autres sources de financement disponibles, Korian pourrait avoir recours à des placements privés, comme les Euro PP ou les Schuldschein. Cependant, «avec la remontée des taux et la défiance qui s’est abattue sur la dépendance, je pense que ces entreprises ont plus difficilement accès à ces financements ou avec des spreads très élevés», poursuit Stephan Dubosq.

Le groupe pourrait également se tourner vers des prêts bancaires, mais il paierait sans nul doute des taux d’intérêt plus élevés qu’auparavant.

Gare aux critiques sur la rentabilité

Dans ce contexte, Korian doit convaincre les investisseurs, qui se méfient d’un secteur où la quête de profits n’est plus reconnue comme une priorité, de sa capacité à créer de la valeur.

«Il est hasardeux pour un groupe du secteur de mettre en avant des perspectives de hausse de la rentabilité et de retour à l’actionnaire sous peine de subir des critiques», souligne Stéphan Dubosq. «C’est pour cette raison que les objectifs de Korian peuvent paraître très prudents», ajoute-t-il.

Le groupe a annoncé le mois dernier anticiper un Ebitdar (excédent brut d’exploitation retraité des loyers) stable cette année par rapport au montant de 1,09 milliard d’euros dégagé en 2022, ainsi qu’une croissance organique de plus de 8%. Pour la période 2024-2025, Korian vise une croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitdar supérieure à 5%.

Conscient des attentes des investisseurs, Korian insiste sur sa dimension extra-financière et sa transformation en société à mission. Dans ce cadre, le groupe qui avait prévu de dévoiler vendredi sa feuille de route ESG (environnement, social et gouvernance) pour les prochaines années, préfère la décaler au 25 avril à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023. Ce sera l’occasion peut-être pour le management de faire un point sur son refinancement. Le retour en grâce du titre est à ce prix.