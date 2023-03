Korian alimente les doutes sur son modèle de rentabilité

Chute libre. L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian accuse mercredi la plus forte baisse du SBF 120 et évolue à ses plus bas niveaux historiques, après avoir présenté ses résultats au titre de 2022 et ses prévisions pour 2023.

« Les résultats enregistrés en 2022 sont inférieurs aux attentes et les objectifs 2023 sont fixés à des niveaux assez faibles, ce qui génère une réaction épidermique du marché, alors que le scandale provoqué par ‘Les Fossoyeurs’ dans le secteur des Ehpad a laissé des traces », commente un analyste, en faisant référence au livre-enquête de Victor Castanet paru en janvier 2022. Pour autant, « la chute du titre Korian aujourd’hui est exagérée », estime l’expert. « La faiblesse des perspectives est sans doute une marge de sécurité que la direction se donne, il faut s’attendre à ce que les objectifs soient relevés par la suite », ajoute-t-il.

Charges en hausse

L’an dernier, les comptes de Korian ont été pénalisés par les dépenses liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique, mais également par la hausse des salaires en Allemagne et l’inflation des coûts, notamment dans l'énergie.

Dans ce contexte, le bénéfice net part du groupe a fondu de plus de moitié en 2022, à 52 millions d’euros, tandis que la marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a reculé de 50 points de base, à 13,4%, et que la marge d’Ebitdar (Ebitda retraité des loyers) s’est repliée de 80 points de base, à 24,1%. Le chiffre d’affaires a de son côté atteint 4,53 milliards d’euros l’an dernier, en croissance organique de 6,2%.

Les perspectives dévoilées pour l’Ebitdar en 2023 n’ont pas non plus réjoui les investisseurs. Korian anticipe un Ebitdar stable cette année, alors qu’il a progressé de 1,8% l’an dernier, à 1,09 milliard d’euros. Pour 2024 et 2025, l'évolution de l’Ebitdar devrait suivre la croissance du chiffre d’affaires, prévoit Korian. Concernant ce dernier, le groupe vise une croissance organique de plus de 8% en 2023 et supérieure à 5% sur la période 2024-2025.

Un secteur toujours dans la tourmente

Le secteur des Ehpad a traversé une tempête l’an dernier suite à la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs », remettant en cause les pratiques d’Orpea, le concurrent de Korian. Sur un an, le titre Orpea accuse une chute de plus de 90%, tandis que celui de Korian se replie d’environ 60%.

Pour redorer son image, le secteur devra mettre l’accent sur ses pratiques ESG (environnement, social et gouvernance). Dans le cadre de sa transformation en société à mission, Korian dévoilera le mois prochain sa feuille de route ESG pour les prochaines années. Suffisant ? Pas sûr. Pour de nombreux investisseurs, le décrochage mercredi de près de 20% de l’action Korian à 7,64 euros illustre plutôt l’ancrage des doutes sur l’ensemble du secteur. Les difficultés du sauvetage d’Orpea, conjugués au discours des institutionnels appelés à la rescousse de l’opérateur de cliniques et d’Ehpad sur la très faible rentabilité opérationnelle qu’ils attendent de leur intervention, entretiennent une tendance baissière pour les différents acteurs cotés

Si les stigmates boursiers de la crise restent bien visibles, les analystes tiennent pour l’instant le pari que Korian connaîtra des jours meilleurs. Selon les données de FactSet, 75% des analystes affichent mercredi une recommandation « acheter » sur Korian et 25% conseillent de « conserver ». L’objectif de cours moyen est de 21,81 euros, soit un potentiel de progression de 129% par rapport au cours de clôture de mardi soir.