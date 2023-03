Les prix du gaz poursuivent leur chute

Le cours du contrat TTF à échéance la plus proche a atteint 49,50 euros/MWh vendredi, le niveau intrajournalier le plus bas depuis le 1er septembre 2021. L’Europe se dirige vers la fin de la saison hivernale avec un stockage plein à 65 %, bien au-dessus de sa moyenne à dix ans de 54 %. La reprise des exportations de gaz naturel liquéfié depuis le port de Freeport, le deuxième exportateur américain, a aidé à maintenir les prix à un niveau bas.

La baisse record de la demande en gaz de l’UE (en baisse de 55 milliards de m3 en 2022) est liée pour l’essentiel à des facteurs ponctuels, remarque toutefois l’Agence Internationale de l’Energie. La météo clémente compte pour 35% de cette baisse de la demande, dont la majeure partie s’est concentrée sur le quatrième trimestre. La destruction de demande industrielle compte pour 20 % supplémentaire, et la substitution de combustibles moins chers (fioul et charbon), 25 % de plus -une adaptation qui est cependant sensible aux niveaux de prix et peut s’inverser rapidement. La réduction structurelle de la demande ne représente donc que 20% de la baisse de la consommation en 2022, et devra progresser si l’Europe veut réussir à passer outre le gaz russe.