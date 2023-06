Les minoritaires d’Orpea n’obtiennent pas d’assemblée générale

Echec pour Adamo, l’association des actionnaires minoritaires d’Orpea. Non seulement le tribunal de commerce de Nanterre les a déboutés, mais encore il a condamné in solidum les 535 demandeurs, Mat Immo Beaune et Nextstone Capital à verser 20.000 euros à Orpea et 2.500 euros à chacun des quatre administrateurs et mandataires judiciaires, estimant «inéquitable» de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.

Les minoritaires avaient saisi le 5 mai dernier le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de référé d’heure à heure afin de désigner un mandataire de justice qui convoquerait une assemblée générale d’Orpea. Assemblée qui se prononcerait sur le plan de restructuration du gestionnaire de maisons de retraite et sur la proposition alternative portée par Concert’o et Support Club, afin qu’elle puisse être présentée et comparée en assemblée au plan du Groupement CDC. Le conseil d’Orpea avait émis une fin de non-recevoir, jugeant cette demande non conforme à l’intérêt social de la société.

Mat Immo Beaune et Nextstone Capital, réunis au sein de Concert’O avaient annoncé le 11 mai qu’ils se joignaient à la démarche judiciaire d’Adamo.

Dans son ordonnance de référé du 31 mai, le président du tribunal a jugé la demande irrecevable, «faute pour les demandeurs de justifier qu’ensemble ils détiennent le 10 mai 2023 suffisamment d’actions pour représenter au moins 5% du capital». Les demandeurs ont bien fait constater par un commissaire de justice les attestations bancaires de détention de leurs titres, représentant 5,52% du capital d’Orpea. Mais le procès-verbal date des 12,13 et 14 avril 2023, «soit près d’un mois avant la signification de l’assignation aux défendeurs (le 10 mai 2023), et les demandeurs ne justifient pas d’un engagement de conservation de leurs titres au moins jusqu’au jour de l’introduction de la présente instance», constate l’ordonnance. Contacté par L’Agefi, Adamo n’a pas souhaité répondre.

L’urgence d’une AG n’est pas démontrée

D’autre part, le tribunal constate que les demandeurs ne démontrent pas l’urgence nécessitant cette assemblée générale. Il rappelle que les mesures décidées dans le cadre d’une conciliation relèvent des pouvoirs des représentants légaux de la société, assistés du conciliateur, et que les actionnaires n’ont pas à être consultés au cours de cette procédure de conciliation.

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée soumise à l’organisation de classes de parties affectées, le code de commerce exclut expressément la consultation d’une assemblée générale, souligne l’ordonnance. «Dès lors les demandeurs ne peuvent prétendre qu’il est urgent de convoquer une assemblée générale pour se prononcer sur le projet de plan, puisqu’ils ne peuvent être consultés que dans le cadre de leur classe de partie affectée pour adopter ou rejeter ce plan », conclut l’ordonnance.

En outre, «il est rappelé que l’établissement d’un cadre de restructuration préventive, telle qu’il a été conçu par la directive européenne du 20 juin 2019, présuppose que son efficacité ne soit pas mise en péril et que les actionnaires n’empêchent pas déraisonnablement son adoption en tentant de l’affaiblir par des convocations à une assemblée générale, alors que l’objectif poursuivi par l’ordonnance du 15 septembre 2021 vise à mettre en œuvre un plan de restructuration dont le but est de rétablir la viabilité de l’activité », ajoute l’ordonnance.

Par ailleurs, l’intervention volontaire à titre accessoire de Mat Immo et Nexstone est rejetée, la demande des receveurs étant non recevables.

En fin de semaine dernière, Orpea avait annoncé que les actionnaires et les créanciers réunis en classes de parties affectées. Les créanciers sont invités à se prononcer d’ici au 15 juin quand les actionnaires sont convoqués le 16 juin prochain pour voter le plan de sauvegarde accélérée.