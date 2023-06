Les groupes espagnols du BTP se désengagent des services à l’environnement

Les services à l’environnement ne constituent manifestement plus un axe prioritaire pour les groupes espagnols dans le secteur du BTP. Le dernier exemple illustrant cette tendance est celui de FCC (Fomento de Constructionnes y Contratas) qui a annoncé jeudi soir la vente pour 965 millions d’euros de 24,99% du capital de sa filiale FCC Medio Ambiente à CPP Investments, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Le marché boursier a salué cette annonce en faisant progresser l’action FCC de 3,1% à 9,28 euros en clôture vendredi. Les analystes de Bankinter ont de leur côté estimé que l’opération était positive car elle débouchait sur «l’arrivée d’un partenaire stratégique sans perte de contrôle de l’activité».

Créée en 1911, cette filiale, qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2050, est présente dans la gestion des déchets dans la péninsule ibérique, au Royaume-Uni, en Europe centrale ainsi qu’aux Etats-Unis. Elle fournit ses services à 5.200 municipalités regroupant plus de 65 millions de personnes. Avec près de 44.000 salariés, elle a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 3,64 milliards d’euros, ce qui représente 47% des ventes totales de FCC. Sa marge brute d’exploitation de 16,3% est cependant inférieure à celle de l’ensemble du groupe qui atteint 17%. Ce dernier possède une autre filiale spécialisée dans la gestion de l’eau, entité qui n’est pas concernée par la transaction avec le fonds de pension canadien.

«Le modèle d’affaires résilient de FCC Medio Ambiente fournit des services essentiels à une clientèle bien établie et diversifiée sur le plan géographique et sectoriel», a commenté James Bryce, directeur mondial du pôle Infrastructures du fonds canadien, cité dans un communiqué. Il explique que la récupération des matériaux et la conversion des déchets en une ressource économique productive sont des piliers clés de sa stratégie d’investissement dans un contexte réglementaire européen favorable à l’économie circulaire. Au 31 mars dernier, les actifs sous gestion de CPP Investments s’élevaient à 424 milliards de dollars (395 milliards d’euros), en progression de 5,7% d’un an sur l’autre.

Des arbitrages en faveur d’un développement dans les concessions

Contrôlé à 65,7% par l’homme d’affaires mexicain Carlos Slim, FCC a indiqué que le produit de cette cession partielle «servira principalement à financer des opportunités stratégiques et à satisfaire les besoins généraux de l’entreprise». Le groupe basé à Barcelone suit désormais les traces de son concurrent Ferrovial qui a finalisé en décembre 2021 la vente de son activité de gestion des déchets en Espagne et au Portugal à l’allemand PreZero International pour un peu plus d’un milliard d’euros. Un an plus tard, Ferrovial a bouclé la cession d’Amey, sa filiale d’ingénierie britannique, au groupe américain de capital-investissement One Equity Partners. Le montant de cette opération a atteint 455 millions d’euros en valeur d’entreprise, dont 154 millions de reprise de dette.

Ferrovial a conservé une présence résiduelle dans le traitement des déchets, activité désormais intégrée à sa division d’infrastructures énergétiques. Il a entrepris ce recentrage en vue d’accroître sa flexibilité financière pour investir dans des projets de concessions autoroutières et aéroportuaires en Amérique du Nord. C’est aussi le cas de son compatriote Sacyr qui examine les offres de quatre candidats potentiels pour la reprise de sa filiale Valoriza Medioambiente. Celle-ci est valorisée environ 500 millions d’euros, soit un peu moins d’une fois son chiffre d’affaires 2022. Elle emploie plus de 7.400 personnes et a dégagé une marge brute d’exploitation de 14,2% l’an dernier. Le groupe souhaite ainsi accélérer son développement dans les concessions en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Australie ainsi qu’au Canada.