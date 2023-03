Les gendarmes de la concurrence pourraient davantage sévir en 2023

Léger répit, sans doute de courte durée. Le montant des amendes pour atteintes à la concurrence dans le monde a été divisé par trois l’an dernier à 3,5 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), après le record de 11,2 milliards en 2021, selon le dernier rapport «Global Antitrust Enforcement» du cabinet d’avocats Allen & Overy. Un niveau qui reste toutefois inférieur aux 4,9 milliards de 2020. Le cabinet d’avocats explique en partie cette baisse par les différentes transitions réglementaires en cours dans le monde, notamment avec l’adoption par la Commission européenne en 2022 du nouveau règlement concernant les accords verticaux et les pratiques concertées.

Aussi, les amendes pourraient repartir à la hausse dès cette année, en particulier avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), prévoyant des sanctions financières supplémentaires pour ces grandes entreprises du numérique. Les pratiques des «Big Tech» sont déjà dans le collimateur des autorités de concurrence. Elles ont fait l’objet de six décisions en Europe pour abus de position dominante.

Le secteur des sciences de la vie est aussi scruté de près. Il a été la cible de quatre décisions, toutes en Europe, notamment pour entente sur les prix dans le secteur pharmaceutique.

Les questions environnementales et de développement durable montent aussi en puissance. Dans le monde, sept autorités (quatre en Europe, deux en Asie et une en Amérique) ont dévoilé des orientations. En Europe, les Pays-Bas maintiennent leur positionnement d’avant-garde du sujet, avec un projet de standardisation à destination des acteurs de la boisson en vue de réduire leur usage du plastique. L’Autriche a intégré un volet sur l’environnement dans sa législation liée aux abus de position dominante.

En France, l’Autorité de la concurrence en France a inscrit les sujets de décarbonation dans sa feuille de route 2023-2024.

Deux tiers des sanctions concernent des cartels

En 2022, les juridictions européennes ont été les plus sévères, avec 1,5 milliard de dollars de sanctions pécuniaires – dont 406 millions pour la France, 341 millions pour l’Espagne et 282 millions pour l’Union Européenne – suivies par la zone Asie-Pacifique (1 milliard) et les Etats-Unis (709 millions).

Près des deux tiers des sanctions dans le monde concernaient des cartels, et un tiers des abus de position dominante. Plus de la moitié des cartels étaient dans les transports, la construction ou l’industrie. Rien de surprenant, puisque 43% des dossier traitaient de manipulations lors des appels d’offre. Les abus de position dominante, constatés seulement dans les Etats européens et en Asie-Pacifique, touchent la plupart de secteurs, en particulier l’énergie (21%), les TMT (19%), les transports (16%) et la distribution (15%).

Moins de sanctions, certes, mais aussi moins de clémence. Seuls 18 dossiers d’immunités sont recensés dans le monde, dont six en Europe. Les coûts et l’incertitude associés à la demande de clémence, avec la perspective de litiges privés ultérieurs, voire dans d’autres juridictions, «ont considérablement réduit le pipeline de clémence dans de nombreuses juridictions», constate Allen & Overy. Néanmoins, le nombre de demandes de clémence pour cartel reçues par la Commission européenne en 2022 était le double de celui de 2021 et le triple de celui de 2020, tempère le cabinet d’avocats. Reste à savoir si ces demandes aboutiront…