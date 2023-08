Les cosmétiques et le fonds CVC pourraient animer la cote européenne

Le fonds de capital investissement semble prêt à redonner un peu d’élan à un marché des introductions en Bourse européen bien terne depuis le début de l’année. Selon des informations de Bloomberg, CVC Capital Partners réfléchirait à introduire deux entreprises allemandes dans lesquels il détient des participations.

Le spécialiste de la gestion de flotte automobile, DKV Mobility, viserait ainsi une cotation en octobre ou novembre prochain et une valorisation comprise entre 3,5 milliards et 4 milliards d’euros, selon des sources citées par l’agence de presse financière. L’entreprise emploie 2.200 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de 621 millions d’euros l’an dernier. CVC détient une participation de 20% dans le groupe depuis 2018, le solde du capital étant dans les mains d’actionnaires familiaux.

L’Occitane en Europe ?

Le géant du private equity envisagerait par ailleurs d’introduire le distributeur de produits de beauté allemand Douglas à la Bourse de Francfort, toujours selon Bloomberg. L’opération pourrait être mise en œuvre en 2024. CVC, qui a acquis Douglas en 2015 auprès d’Advent International et de la famille fondatrice pour environ 2,8 milliards d’euros, serait conseillé par Rothschild & Co sur ce projet et viserait une valorisation supérieure à 7 milliards d’euros.

Basé à Düsseldorf, Douglas est présente dans la plupart des pays d’Europe. La société a publié un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros pour son premier semestre clos fin mars, en hausse de 14,3%, et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté de 435 millions d’euros, en progression de 23,3%.

Ce projet confirme l’attrait de la cote européenne pour les acteurs de la beauté et des cosmétiques. Alors que l’Américain Coty explore une éventuelle introduction à Paris, le groupe L’Occitane envisagerait également de quitter la Bourse de Hong Kong.

Selon plusieurs informations de presse, le président et actionnaire majoritaire de la célèbre marque aux accents provençaux, Reinold Geiger, serait en négociations avancées pour retirer l’entreprise de la cote avant une éventuelle réintroduction en Europe. Des sources citées par Bloomberg évoquent une possible offre de 35 dollars sur les actions qu’il ne détient pas encore, valorisant L’Occitane à 6,5 milliards de dollars. La société basée au Luxembourg et en Suisse a enregistré un chiffre d’affaires de 2,13 milliards d’euros pour un profit opérationnel de 239 millions d’euros lors de son exercice clos fin mars 2023.