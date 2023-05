Le secteur du bricolage a mangé son pain blanc aux Etats-Unis

Les groupes américains de bricolage ont tiré un trait sur les résultats exceptionnels enregistrés durant la pandémie de Covid-19. En présentant, mardi, ses résultats trimestriels, Lowe’s a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de son exercice qui se terminera fin janvier 2024. Son chiffre d’affaires devrait ressortir dans une fourchette de 87 milliards à 89 milliards de dollars (80,8 milliards à 82,7 milliards d’euros), contre une prévision antérieure comprise entre 88 milliards et 90 milliards de dollars. Ses ventes à périmètre comparable diminueraient ainsi de 2% à 4%, contre des ventes stables ou en baisse d’au plus 2% précédemment attendues. Il table en outre désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel évoluant entre 13,20 et 13,60 dollars, ce qui reflète une révision en baisse d’environ 3%.

Au premier trimestre, clos le 5 mai dernier, de son exercice 2023-2024, ses ventes à périmètre comparable ont reculé de 4,3%, alors que les analytes prévoyaient en moyenne un repli limité à 3,2%, selon des données de Refinitiv. Son bénéfice net a baissé de 3,1%, à 2,26 milliards de dollars. «Nous sommes satisfaits de la performance de notre entreprise en dépit d’une chute record des prix du bois de construction et de conditions météorologiques défavorables durant le printemps», a commenté le PDG, Marvin Ellison.

Bonne résistance des ventes aux professionnels

Même si les ventes destinées à sa clientèle de professionnels, notamment aux constructeurs et entrepreneurs, sont restées bien orientées durant le trimestre écoulé, l’entreprise basée en Caroline du Nord anticipe une demande plus faible que prévu pour les achats discrétionnaires. En raison d’une inflation persistante, qui pèse sur les budgets des ménages, les consommateurs américains sont incités à suspendre les projets de rénovation de leur maison, ce qui freine les ventes d’outils, de matériaux de construction et d’appareils dans les chaînes de magasins de bricolage. «L’abaissement des perspectives de Lowe’s ne constitue pas une réelle surprise étant donné les récentes indications de Home Depot», ont relevé les analystes de Goldman Sachs.

La semaine dernière, le leader mondial du bricolage a fait état d’un recul de 4,5% de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable. Celles-ci devraient baisser de 2% à 5% sur l’ensemble de son exercice à fin janvier 2024, alors que le groupe basé à Atlanta misait auparavant sur une stagnation. Il vise également un recul annuel de son bénéfice par action compris entre 7% et 13%, contre une diminution d’environ 5% précédemment attendue. Si l’activité de Home Depot est équilibrée entre sa clientèle de professionnels et de bricoleurs, ces derniers représentent les trois quarts du chiffre d’affaires de Lowe’s, qui dépend donc davantage de l’évolution du pouvoir d’achat des ménages.

En novembre 2022, Lowe’s s’est recentré sur son marché intérieur en annonçant la cession de ses activités canadiennes à la société new-yorkaise de capital-investissement Sycamore Partners pour 400 millions de dollars. Exploitant quelque 450 magasins comprenant plusieurs enseignes, dont Lowe’s, Rona, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber, cette filiale représentait environ 7% de son chiffre d’affaires consolidé l’an dernier. Cette décision doit lui permettre de renforcer sa part de marché aux Etats-Unis grâce à des investissements industriels totalisant 2 milliards de dollars pour l’exercice en cours.◆