Le «say on climate» fait son retour en séance au Palais Bourbon

Deuxième tentative pour rendre le «say on climate» obligatoire. Le 6 juillet dernier, la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’industrie verte a rejeté l’amendement déposé par Alexandre Holroyd. Cette première bataille perdue n’a pas refroidi les ardeurs des partisans du «say on climate». Alexandre Holroyd et 26 autres députés ont déposé un nouvel amendement – dont la rédaction est identique à celui rejeté en commission – qui devrait être débattu en séance en fin de semaine, après les discussions sur l’article 18.

Le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et ses collègues députés demandent l’instauration d’un vote triennal consultatif sur la stratégie climat des entreprises et un vote annuel consultatif sur la mise en œuvre de cette stratégie. Des votes qui seraient obligatoires pour les sociétés cotées sur un marché réglementé. Tant le rapporteur de la commission que le gouvernement ont émis un avis défavorable.

Lors de la discussion en commission spéciale, le rapporteur, Damien Adam, s’est dit «opposé à la surtransposition du droit de l’Union». Le député Dominique Potier a rétorqué que l’amendement n’est pas une surtransposition «mais une anticipation», rappelant que pour le devoir de vigilance, c’est la France qui a inspiré l’actuel projet de directive. Damien Adam a aussi estimé aussi que «ce n’est pas à l’Etat de rendre obligatoire le ‘say on climate’, c’est aux actionnaires de le prescrire. Aucun pays n’a d’ailleurs imposé cet instrument à ses entreprises. Il ne serait pas judicieux que le nôtre soit le seul à le faire». Le rapporteur semblait oublier que des résolutions d’actionnaires peuvent être bloquées par le conseil d’administration et ne pas être présentées au vote des actionnaires, comme chez TotalEnergies en 2022.

Une discussion en AG est plus vertueuse que la publication d’un rapport

Pour sa part, le ministre délégué, Roland Lescure, a recommandé d’en rester à la transposition de la directive CSRD. Mais publier des informations dans un rapport annuel est «une méthode moins vertueuse qu’une discussion publique en assemblée générale», lui a répondu la députée Astrid Panosyan-Bouvet. Le ministre estimait aussi qu’adopter ce «say on climate» aboutira à «donner la main» à BlackRock. «Voulez-vous que ce soit BlackRock qui élabore les plans de lutte contre le changement climatique ? Voulez-vous leur donner l’opportunité de faire, main dans la main avec quelques dirigeants que vous n’apprécieriez pas, du greenwashing ?», a-t-il poursuivi. En réalité, la réforme proposant une résolution seulement consultative, les actionnaires ne seront pas décisionnaires. En revanche, ils ont le pouvoir de débarquer le conseil.

Pour rendre le nouvel amendement discuté en fin de semaine plus percutant, l’exposé des motifs a été approfondi. Les déposants rappellent que pour respecter l’accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il est essentiel d’encourager les entreprises dans cette voie. Et «la méthode à privilégier est celle du dialogue. Cet amendement a pour ambition d’associer un maximum de parties prenantes des entreprises et de favoriser ce dialogue entre le management d’une part et les investisseurs responsables, d’autre part».

Le FIR adresse un courrier à Emmanuel Macron

En outre, ils précisent que l’amendement a été travaillé avec le Forum pour l’investissement responsable (FIR) et reprend les recommandations de la commission climat et finance durable de l’Autorité des marchés financiers (AMF). A l’époque, le régulateur avait tenu à mentionner que les recommandations de sa commission ne l’engageaient pas.

D’ailleurs, le FIR a repris la plume mardi pour soutenir cet amendement : «les investisseurs que nous sommes […] souhaitent s’exprimer systématiquement sur les stratégies climat et de durabilité qui transcendent l’entreprise et affectent les écosystèmes et l’humanité tout entière», écrit-il dans un courrier adressé au président de la République et au ministre Roland Lescure. L’objectif est de faire de la France, «le fer de lance de la finance verte» afin qu’elle «maintienne son leadership au niveau européen à travers un mécanisme novateur et non contraignant juridiquement qui facilite le dialogue entre investisseurs responsables et entreprises», précise le FIR. Il rappelle que ce «say on climate» ne heurte «aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux», selon le rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) de décembre 2022.

Abandon de la demande d’abaissement de seuil pour le dépôt de résolution

En revanche, le député David Amiel a jeté l’éponge. Il n’avait pas soutenu en commission son amendement visant à abaisser le seuil de détention à 0,25% du capital, contre 0,50% actuellement pour les entreprises de plus de 15 millions d’euros de capital, nécessaire au dépôt d’une résolution climat par un actionnaire ou par une coalition d’actionnaires. Il n’a pas redéposé son amendement en séance, précise à L’Agefi son collaborateur parlementaire.

En début d’année, une quinzaine de gestions, menées par Phitrust et CIAM, ont demandé un assouplissement des règles de dépôt et d’inscription à l’ordre du jour des résolutions d’actionnaires. Un autre véhicule législatif devra être trouvé pour permettre ces évolutions.