Le résultat de General Motors sera soutenu par la baisse de ses coûts en 2023

Malgré l’érosion de ses marges nord-américaines, General Motors (GM) a une nouvelle fois revu en hausse mardi ses objectifs financiers pour 2023 en misant sur un contrôle renforcé de ses coûts et de ses investissements. Le constructeur automobile américain anticipe désormais un bénéfice net compris entre 9,3 milliards et 10,7 milliards de dollars, contre une fourchette de 8,4 milliards à 9,9 milliards de dollars indiquée auparavant. Son bénéfice par action ressortirait alors entre 7,15 dollars et 8,15 dollars, contre une prévision précédente évoluant entre 6,35 dollars et 7,15 dollars. Le cash-flow libre de ses activités automobiles est relevé de plus de 20%, dans une fourchette comprise entre 7 milliards et 9 milliards de dollars.

Cet optimisme accru repose principalement sur des économies supplémentaires puisque le groupe basé à Detroit vise désormais une baisse de ses coûts fixes de 3 milliards de dollars d’ici à la fin de l’an prochain, alors qu’il tablait jusqu’à présent sur une diminution de 2 milliards sur la période. Il est également plus prudent concernant ses investissements industriels avec un budget annuel ramené entre 11 milliards et 12 milliards de dollars, contre un plafond précédemment fixé à 13 milliards. Afin d’atteindre ses nouvelles prévisions, GM devra conclure avec succès d’ici au 14 septembre prochain les négociations menées actuellement avec ses organisations syndicales United Auto Workers (UAW) et Unifor.

Des négociations syndicales en cours

«Nous avons une longue histoire en matière de négociation de contrats équitables avec les deux syndicats qui récompensent nos salariés et soutiennent la réussite à long terme de notre activité», a expliqué la directrice générale, Mary Barra, dans une lettre adressée aux actionnaires. «Le risque d’une grève de l’UAW qui pourrait commencer dès la mi-septembre assombrit les perspectives de court terme, car les positions des deux parties semblent assez éloignées», relève néanmoins dans une note aux investisseurs Garreth Nelson, analyste chez CFRA Research. En 2019, quarante jours d’arrêts de travail avaient amputé le bénéfice par action de 1,89 dollar.

Au deuxième trimestre 2023, le bénéfice net de GM a bondi de 51,7% à 2,57 milliards de dollars en rythme annuel, tandis que son chiffre d’affaires a progressé de 25,1% à 44,75 milliards grâce à une demande plus dynamique et à une hausse du prix de vente moyen de ses véhicules. Ces résultats intègrent une charge de 792 millions de dollars découlant des nouveaux accords commerciaux conclus avec ses partenaires sud-coréens LG Electronics et LG Energy Solution à la suite d’un rappel de véhicules électriques de la marque Chevrolet à cause de batteries défectueuses en 2021. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels a atteint 1,91 dollar, dépassant le consensus qui tablait en moyenne sur 1,86 dollar.

Une performance ternie par quelques éléments négatifs

«Nous nous concentrons sur la rentabilité. Nos résultats récents montrent que nous ne sacrifions pas nos marges pour accroître nos ventes», a déclaré dans une conférence de presse le directeur financier, Paul Jacobson. Certains éléments viennent néanmoins ternir la performance du groupe. Si sa rentabilité progresse à l’international, notamment au Brésil ainsi qu’en Corée du Sud, sa marge d’exploitation par véhicule a reculé de 23% d’un trimestre sur l’autre en Amérique du Nord. Au premier semestre 2023, la marge d’exploitation courante globale du groupe ressort ainsi à 8,3% contre 8,9% un an plus tôt. Entre avril et juin 2023, Cruise, sa division spécialisée dans les robot-taxis, a d’autre part creusé sa perte avant impôts de 12,5% à 611 millions de dollars en rythme annuel.

Après avoir produit 50.000 véhicules électriques en Amérique du Nord au premier semestre 2023, le constructeur a confirmé son objectif de 100.000 unités pour l’ensemble de 2023. Il compte atteindre une capacité de production d’un million de véhicules électriques par an dans cette région à l’horizon 2025. Contrairement à son rival Tesla qui a enchaîné les baisses de prix pour stimuler la demande, il veut éviter d’entrer dans une politique de dumping en privilégiant la maîtrise de sa base de coûts. A la clôture des Bourses européennes, l’action GM cédait 4,6% à 37,50 dollars à New York.