Le décès de Silvio Berlusconi nourrit les spéculations autour de son empire

L’héritage politique de Silvio Berlusconi en Italie est aussi important que controversé. Son héritage économique, lui, nourrit les interrogations alors que le «Cavaliere» s’est éteint le 12 juin, à l’âge de 86 ans. L’homme d’affaires milanais était personnellement actionnaire majoritaire, à plus de 61%, de Fininvest, tour de contrôle du groupe de médias MediaForEurope (MFE), l’ex-Mediaset et de l’éditeur Mondadori. Le solde du capital de la holding est réparti entre ses cinq enfants.

Lundi, les actions de classe A de MFE se sont envolées de 6,9% après avoir bondi de 11% en séance. Celle d’Arnoldo Mondadori Editore ont pris 1,5%. Le décès du patriarche nourrit les spéculations sur une possible réorganisation de l’empire Berlusconi. «Les activités se poursuivront dans une continuité absolue à tous égards», a réagi Fininvest dans une déclaration transmise aux médias italiens.

Fininvest, qui détient 50% des droits de vote de MediaForEurope, pèse plus de 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 360 millions d’euros de résultat net en 2021, date du dernier bilan disponible. Outre les médias et l'édition, elle est active, de façon plus marginale, dans la banque (Mediolanum), la culture (Teatro Manzoni) et le football (Monza). La holding est présidée par Marina Berlusconi. La fille aînée du milliardaire et actionnaire à 7,65% chapeaute les activités d’édition avec Mondadori. Son cadet Pier Silvio, né en 1969 et lui aussi détenteur de 7,65%, pilote quant à lui MFE, où les activités télévisuelles, joyau du groupe, sont logées. Les trois autres héritiers Berlusconi, nés dans les années 80 d’une seconde union, et qui détiennent à eux trois 21,4% du capital, n’exercent pas de fonctions exécutives aussi poussées. Deux d’entre eux, Barbara et Luigi, siègent au conseil de la holding.

A lire aussi:

MFE, acteur de la consolidation en Europe

Même diminué par la maladie, Silvio Berlusconi restait un redoutable homme d’affaires, tout en étant décrit par ses proches comme le ciment de l’unité familiale. Comment se répartiront ses 61% de Fininvest ? Et quel rôle MFE jouera-t-elle désormais dans la consolidation du secteur européen des médias, un domaine où le groupe s’est montré très actif ces dernières années ?

Entre 2016 et 2021, une longue bagarre judiciaire a opposé la famille à Vivendi et Vincent Bolloré. Le groupe français avait signé un projet d’alliance prévoyant des prises de participations croisées et la reprise de la chaîne payante Mediaset Premium, avant de se rétracter au grand dam de son partenaire italien. Vivendi avait préféré monter à 29% au capital de Mediaset.

Les deux groupes ont finalement signé un traité de paix en mai 2021 : l’accord permettait la création de la holding de droit néerlandais MediaForEurope, tandis que Vivendi s’engageait à céder sur le marché à un horizon de cinq ans sa participation résiduelle de 19,2% du capital. Une sortie qui reste pour l’essentiel à concrétiser.

L’ex-Mediaset a ensuite pu racheter le solde du capital de sa filiale en Espagne, avec laquelle elle a fusionné le 3 mai dernier. MFE a également poussé ses pions en Allemagne, où elle détenait au 31 mars une part de 25% au capital de ProSiebenSat. En France, elle a fait équipe à l’automne 2022 avec Xavier Niel pour déposer une offre sur la chaîne de télévision M6, que Bertelsmann a finalement renoncé à vendre.