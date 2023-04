Le CAC 40 améliore progressivement sa transparence sur les sujets ESG

Peuvent mieux faire ! Si le Forum pour l’investissement responsable (FIR) se félicite des efforts de transparence réalisés par les entreprises du CAC 40, les disparités restent fortes. Pour la troisième année consécutive, le Forum a dévoilé mercredi les résultats de sa campagne auprès du CAC en posant dix questions écrites sur les sujets ESG (environnement, social et gouvernance) lors des assemblées générales 2022.

Les membres de la Commission Dialogue & Engagement du FIR, qui gèrent ensemble plus de 4.500 milliards d’euros d’actifs, ont analysé ces réponses. Ils constatent que les entreprises progressent moins vite que l’an dernier. Tout le CAC 40 a répondu, hormis Eurofins Scientific. Cette année, L’Oréal, Vinci et Danone ont le plus progressé, tandis que Legrand, Crédit Agricole et Saint-Gobain enregistrent le plus fort recul. Orange et TotalEnergies obtiennent la meilleure note de l’année à 2,1 sur 3. Ils enregistrent aussi la meilleure note sur les thématiques gouvernance avec la Société Générale. En revanche, Danone et Kering prennent la tête sur les questions environnementales, et L’Oréal, Michelin et TotalEnergies pour les sujets sociaux. En bas du palmarès figurent Airbus, STMicro, Teleperformance et Pernod Ricard. Plus globalement, les quatre sociétés du CAC 40 de droit étranger (Airbus, ArcelorMittal, Eurofins Scientific et STMicro) « ont tendance à être moins transparentes par rapport à leur performance extra-financière que leurs pairs dont le siège est basé en France », souligne le rapport.

Le FIR estime que le CAC 40 atteint un niveau globalement satisfaisant sur lescritères ESG dans la rémunération des dirigeants et des salariés, notamment en matière d’alignement des intérêts. L’alignement de la stratégie sur l’Accord de Paris est relativement bien suivi, même si peu d’entreprises proposent des objectifs alignés sur un réchauffement limité à 1,5°. Toutefois, les efforts devraient s’accentuer, en particulier sous la pression des investisseurs. Le CAC 40 progresse en matière d’économie circulaire. Le Forum souhaite maintenant que les entreprises aillent au-delà de l’évaluation des risques, et fassent évoluer leur modèle d’affaire vers une économie plus circulaire.

Des progrès restent à faire

Le CAC reste à un niveau moyen, en matière de télétravail et des nouveaux modes d’organisation du travail. Toutefois certaines sociétés (Airbus, ArcelorMittal, Stellantis et STMicro) ne précisent toujours pas l’impact sur les conditions de travail et l’impact de ces changements dans la politique RH. En matière de lobbying responsable, le CAC atteint tout juste la moyenne. Moins d’un tiers précise les moyens alloués, et seule une société parle de la Chine…

Sur les cinq derniers sujets – biodiversité, avis des partenaires sociaux, épargne salariale, salaire décent et responsabilité fiscale – les sociétés du CAC 40 sont très en retard. Le FIR attend notamment des progrès sur ces thématiques cette année.

L’objectif du FIR est de communiquer aux émetteurs les sujets à enjeu, comparer les entreprises entre elles, et communiquer aux investisseurs les enjeux importants.

Lors d’une conférence de présentation de ces résultats, Viviane de Beaufort, professeure à l’Essec, a souligné « l’engagement et la démarche constructive du FIR », tout en s’interrogeant sur la véritable influence de ce questionnaire sur la stratégie des groupes du CAC 40. Elle propose trois améliorations. D’une part, mentionner à la fin de toute réponse les éléments de localisation de ces réponses dans les rapports annuels. D’autre, part, vérifier que les réponses, relevant de la stratégie de l’entreprise, ont été validées par le conseil d’administration. Enfin, réfléchir à une éventuelle analyse sectorielle. Réponses attendues dans le rapport d’engagement du FIR 2023.