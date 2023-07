L’Autorité de la concurrence craint les entraves à son action

Pas de répit pour l’Autorité de la concurrence. Le gendarme français de la concurrence anticipe une année 2023 «intense». Avec des enjeux «toujours plus complexes et des ressources sous tension», dans un environnement normatif en constante évolution, a souligné Benoît Cœuré, son président, à l’occasion de la présentation du rapport annuel 2022 le 11 juillet.

Cette année, l’Autorité continuera à être vigilante sur le pouvoir d’achat. Elle mène actuellement des enquêtes sur l’approvisionnement laitier, la maroquinerie, la distribution de billets de train et les fournitures dans le secteur agricole. Elle montera en puissance sur les sujets de transition énergétique et écologique, et dans le numérique, avec la mise en œuvre du Digital Markets Act (DMA). Le secteur de la santé reste surveillé de près, avec la multiplication des concentrations, notamment dans le segment des laboratoires de biologie.

L’Autorité consacre aussi beaucoup d’énergie à lutter contre la vie chère en outre-mer, qui représentait un quart de ses décisions contentieuses l’an dernier. Elle regarde actuellement le transport aérien de passagers aux Antilles et les services portuaires à Mayotte. L’antitrust compte aussi rester présent dans le débat public pour faire évoluer l’économie française, via ses avis.

A lire aussi:

Un record de notifications en 2022

Au premier semestre, l’institution a prononcé sept décisions au contentieux, contre 26 sur l’exercice 2022, dont cinq sanctions. Elle a rendu dix avis (contre neuf en 2022), dont celui tout récent sur le cloud ; et pris 136 décisions de contrôle des concentrations (contre 257 en 2022). Surtout, le record de 284 notifications enregistrées en 2022 laisse anticiper un surcroît d’activité. Benoît Cœuré explique ce niveau par l’effet rattrapage post-Covid, par la recomposition de l’économie, notamment dans le commerce de détail, et par la complexité accrue des concentrations.

Parmi les 26 décisions contentieuses prises l’an dernier, six relevaient des abus de position dominante. Une spécificité du gendarme français, bien plus actif sur les abus que ses homologues européens. Ces décisions ont conduit à des amendes pour 468 millions d’euros, en ligne avec la moyenne historique de 534 millions d’euros, en excluant la sanction de 1,1 milliard d’euros infligée à Apple en 2020 – et réduite en appel à 372 millions d’euros, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation. En comparaison avec les 23 millions de budget annuel de l’Autorité, le ratio amendes sur budget ressort à 23 fois. «Quand le contribuable met un euro dans l’Autorité, il touche 23 euros. Un très bon investissement», a ironisé Benoît Cœuré. En revanche, «avec plus de dossiers mais pas plus de moyens, les délais seront plus longs», prévient-il, alors même que le stock d’affaires en cours n’a jamais été aussi bas, à 104 dossiers.

La protection des avis des juristes d’entreprise inquiète

Le président de l’Autorité s’inquiète de la montée du contentieux. Toutes les opérations de visite et de saisie (OVS) font l’objet d’un recours, et désormais 100% des sanctions sont contestées en justice, contre 75% en 2013. En moyenne, quatre sanctions sur cinq sont confirmées. En revanche, les transactions augmentent et n’engendrent généralement pas de contentieux.

Surtout, le feu vert donné lundi par l’Assemblée nationale en première lecture, après le Sénat, à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation Justice, inquiète l’Autorité de la concurrence. «Comme l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nous sommes préoccupés, ajoute Benoît Cœuré. Cette protection apportée à une profession non réglementée et non indépendante va complexifier les recherches de preuves au sein des entreprises.» Le texte doit encore passer en commission mixte paritaire en octobre avant son adoption définitive.

En outre, cette nouvelle disposition est contraire au droit européen, affirme le président de l’Autorité. Le projet de loi «n’a pas prévu l’exclusion du droit européen de la concurrence» et «crée une insécurité juridique pour les entreprises», ajoute le rapporteur général, Stanislas Martin. «Un mauvais coup pour les épargnants et les consommateurs, renchérit Benoît Cœuré. On s’étonne que ce texte ait été soutenu par le gouvernement.»