La prudence de Volkswagen détonne au sein du secteur automobile européen

Les déclarations de Volkswagen tranchent avec le ton optimiste adopté par les autres constructeurs automobiles européens. Le groupe allemand a abaissé jeudi sa prévision de livraisons de véhicules dans une fourchette désormais comprise entre 9 millions et 9,5 millions de véhicules pour l’ensemble de l’exercice 2023, à comparer à un objectif d’environ 9,5 millions auparavant, en faisant état d’un contexte économique incertain. Son directeur financier, Arno Antlitz, a expliqué lors d’une conférence téléphonique que le constructeur faisait face à des goulets d’étranglement dans la fourniture de pièces détachées en Europe et en Amérique du Nord.

Si son bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 18,6% à 5,6 milliards d’euros au deuxième trimestre 2023, son bénéfice net a reculé de 3,1% à 3,8 milliards et son cash-flow libre a plongé de 71,8% à 226 millions d’un an sur l’autre. «La priorité du second semestre est désormais le renforcement de notre génération de cash-flow libre», a déclaré le directeur financier qui a confirmé sa prévision d’une marge d’exploitation ajustée comprise entre 7,5% et 8,5% pour l’ensemble de l’exercice. L’action ordinaire a clôturé en recul de 2,2% à 147,10 euros à Francfort.

Une réorganisation tardive en Chine

La révision à la baisse des livraisons annuelles est aussi la conséquence du retard pris par le groupe de Wolfsburg dans les véhicules électriques sur le marché chinois par rapport à l’américain Tesla ou au champion local BYD. Pour combler ce retard, il a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Xpeng, assorti d’un investissement de 700 millions de dollars grâce à une prise de participation de 5% au capital du constructeur chinois. Mais le lancement de deux berlines électriques de marque Volkswagen n’est pas attendu avant 2026. Sa filiale Audi a annoncé en parallèle une collaboration renforcée dans les modèles électriques avec son partenaire chinois SAIC.

Sur le trimestre écoulé, son compatriote Mercedes-Benz a concentré ses efforts sur les véhicules électriques et le segment haut de gamme dans l’ensemble de ses marchés européens, asiatiques et nord-américains. Il a annoncé jeudi une croissance de son bénéfice d’exploitation de 8% à 5 milliards d’euros en rythme annuel, battant le consensus qui tablait sur 4,7 milliards. Son chiffre d’affaires a progressé de 5% à 38,2 milliards, grâce notamment à la bonne performance de son activité dans les utilitaires légers.

Ayant constaté «un allégement des pressions sur sa chaîne d’approvisionnement et sur les coûts énergétiques», le groupe basé à Stuttgart vise désormais un bénéfice d’exploitation annuel stable à 20,5 milliards d’euros, alors qu’il anticipait auparavant un léger recul. Le cash-flow libre de ses activités automobiles devrait pour sa part ressortir «un peu au-dessus» de celui de 2022, contre un niveau similaire précédemment attendu. Fitch a relevé d’un cran à «A» la note de crédit du groupe avec perspective stable.

A lire aussi:

Ola Källenius est conforté à la tête de Mercedes-Benz

Ces perspectives rassurantes expliquent sans doute le maintien d’Ola Källenius à son poste de président du directoire jusqu’en mai 2029. Le conseil de surveillance a également prolongé jusqu’en mai 2026 le mandat du directeur technologique, Markus Schäfer. Les contrats des deux dirigeants devaient initialement venir à expiration en mai 2024. Ces derniers «jouissent du plus grand respect à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise», a commenté le président du conseil de surveillance, Bernd Pischetsrieder, cité dans un communiqué. L’action a terminé la séance en hausse de près de 4% à 72,7 euros.

Une journée après Stellantis, Renault a de son côté publié jeudi des comptes semestriels nettement supérieurs aux attentes en termes de chiffre d’affaires, de résultats et de cash-flow. Alors qu’il avait enregistré une perte nette de 1,37 milliard d’euros au premier semestre 2022, son bénéfice net a atteint 2,09 milliards, contre un consensus à 1,14 milliard. Sa marge d’exploitation a progressé de 3 points à 7,6% d’un an sur l’autre, contre une hausse moyenne de 2 points attendue. Tout en rappelant que le constructeur français avait déjà relevé fin juin ses perspectives annuelles, les analystes de Morgan Stanley estiment que «son bénéfice d’exploitation pourrait faire l’objet d’une nouvelle révision à la hausse de 10% de la part du consensus».