La gouvernance de Neolife est très fragilisée après son assemblée générale

Une communication qui prend son temps. Si l’assemblée générale de Neolife s’est tenue le 26 juin en fin de journée, les résultats des votes n’ont été dévoilés que le 29 juin, au retour du séminaire de la société. Et seulement le 4 juillet, Capriona, holding familiale de Pascal Leandri, détenant de concert 16,4% du capital, s’est exprimée. Avec un conflit majeur sur l’exercice des droits de vote de Capriona et de Pascal Leandri.

Selon le communiqué de Neolife, Pascal Leandri a précisé en début d’assemblée que Capriona avait franchi à la hausse le seuil de 5% en octobre 2019. Ce franchissement n’ayant pas été déclaré à Neolife «dans les conditions légales et statutaires requises», le concert Pascal Leandri et Capriona s’est vu privé de ses droits de vote au-delà de 5%. Neolife se réserve même «la faculté d’initier toute action judiciaire qu’elle jugera opportune à l’encontre des concertistes», précise la société.

Pourtant, Capriona rappelle dans son communiqué que la déclaration de franchissement de seuil d’octobre 2019, avait été approuvée par Sébastien Marin Laflèche, le président de Neolife à l’époque. En outre, Pascal Leandri précise à L’Agefi avoir déclaré ses franchissements de seuils de 10% en octobre 2022, puis de 15% à la hausse en novembre, puis à la baisse en décembre, et de nouveau à la hausse en juin 2023. D’ailleurs, Capriona précise que ses 4,15 millions de voix (environ 8%) avaient été prises en compte lors de l’AGE du 31 mars 2022, autorisant l’émission d’Oceane. Contacté par L’Agefi, Neolife n’a pas donné suite. Neolife étant coté sur Euronext Growth, seuls les franchissement des seuils de 50% et de 90% doivent être déclarés auprès de l’AMF.

Dans son communiqué, Capriona évoque un «simulacre de démocratie actionnariale», puisque «43 % des votes ont été annulés par le bureau et la gouvernance s’est maintenue avec moins de 30 % des voix». Il précise que le bureau de l’assemblée, présidé par Patrick Marché, président du conseil de surveillance de Neolife, a annulé 13,2 millions de droits de votes sur les 15,8 millions détenus par Capriona et Pascal Leandri.

A lire aussi:

Pascal Leandri entre au conseil avec 94% de soutien

En dépit de cette privation de droit de vote, les résolutions sur les conventions réglementées ont été très largement rejetées à plus de 81%, ainsi que l’autorisation d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (47,6% d’opposition en AGE), et que la délégation de regroupement des actions post-réduction de capital motivée par des pertes (43,3% d’opposition en AGE)

De plus, Capriona demandait cinq révocations d’administrateur, celle de Vincent Bazi a été votée, et sur les six nominations d’administrateurs proposés, seul Pascal Leandri a été élu, à plus de 94%.

Capriona invoque aussi un «abus de pouvoir» du bureau qui a estimé qu’il y avait une action de concert entre les postulants au conseil de surveillance (1,5 million de droits de votes annulés), et un «refus abusif» de prendre en compte les 6,4 millions de votes par procuration de 25 actionnaires individuels confiés à Pascal Leandri à titre personnel.

Capriona constate également qu’il «n’a pas été possible de vérifier la validité des votes par correspondance et des procurations confiées aux dirigeants actuels qui assuraient les postes de président et de scrutateurs». Aussi, Capriona se réserve la possibilité de faire valoir ses droits en justice, notamment en vue d’une annulation de cette assemblée générale.

La suite de cette bataille pourrait se poursuivre devant les tribunaux, à moins que les parties se mettent autour de la table et trouvent un accord. La première réunion du conseil de surveillance pourrait en donner l’occasion.