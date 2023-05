La gigafactory de batteries de Douvrin, fer de lance de la réindustrialisation en France

Un événement industriel de taille pour la France. Plusieurs locataires de Bercy, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, ainsi que Roland Lescure, avaient d’ailleurs fait le déplacement pour l’inauguration en grande pompe, ce mardi matin, accompagnés de leurs homologues allemand et italien, Volker Wissing et Adolfo Urso, ainsi que des PDG de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes.

La toute première usine française de batteries pour véhicules électriques, qui plus est de batteries lithium-ion, ouvrait ce mardi à Louvin (Pas-de-Calais). Pour le gouvernement actuel, c’est certain, une des clés de la réindustrialisation sera la production de batteries sur le territoire français et européen. Et la France souhaite garantir sa ‘souveraineté’, notamment face à la Chine et aux Etats-Unis, comme l’avait déjà défendu Emmanuel Macron à Dunkerque le 12 mai dernier.

Ce mardi, ACC (Automotive Cell Company), coentreprise à parts égales entre TotalEnergies, Stellantis et Mercedes-Benz, est donc la première à ouvrir sa «gigafactory» en France. Comme l’avait annoncé le gouvernement, les projets se multiplient en Europe, et la France veut avoir sa part.



2.000 emplois directs d’ici 2030

Concrètement, l’usine ACC doit ouvrir cet été pour ensuite approvisionner Stellantis et Mercedes à partir de début 2024. Elle vise 13 gigawatts-heure (GWh) de capacité annuelle de production d’ici fin 2024. Elle atteindra d’ici à 2030 une capacité annuelle de 40 GWh, soit l’équivalent d’environ 500.000 véhicules électriques. L’usine emploiera 2.000 personnes à l’horizon 2030.

Côté financement, la Commission européenne a autorisé l’octroi à ACC d’une aide à ce projet de 846 millions d’euros de la part la France (Etat et collectivités).

Le gouvernement planchait sur ce projet depuis 2018, lorsqu’il a lancé un premier Plan Batteries, pour accélérer l’émergence d’une filière de production de batteries en France. Il visait à implanter, à court terme, des gigafactories sur le territoire, puis à favoriser la compétitivité de ces usines, alors que la transition vers la voiture électrique est inéluctable, avec la fin de la vente des véhicules individuels thermiques neufs, qui est prévue dans l’Union européenne pour 2035.

«C’est la première fois depuis plusieurs décennies que l’on recrée une filière industrielle. Cela s’inscrit dans une stratégie globale sur l’industrie, pour implanter de grands sites d’assemblage de batteries, et permettre à l’industrie de rattraper son retard technologique», précisait un porte-parole de Bercy ces derniers jours.



Défis titanesques

L’ambition affichée est grande, mais les défis sont tout aussi titanesques. La France veut être autonome en production de batteries d’ici à 2027 pour fournir son industrie automobile.

Elle compte même, selon l’Elysée, parvenir à exporter. Mais le pays reste affaibli par le prix de son énergie comparé à la Chine ou aux Etats-Unis, qui subventionne massivement cette industrie – et attire des projets de gigafactories - grâce à son Inflation Reduction Act (IRA), qui prévoit 370 milliards de dollars de subventions aux technologies propres.

Un autre défi de taille portera sur l’approvisionnement en matières premières «critiques» - cette liste de 18 métaux considérés comme stratégiques. Les batteries lithium-ion sont très gourmandes en nickel, cobalt ou manganèse. Or, en la matière, la Chine a une longueur d’avance dans la chaîne de production, de l’extraction au raffinage.

Si des pistes apparaissent pour concevoir des batteries en se passant de ces matériaux - batteries solides, batteries lithium-soufre - ces technologies ne sont encore qu’expérimentales.

A Douvrin, ACC espère ouvrir des perspectives à un futur écosystème des batteries dans le nord de la France, avec l’ouverture de trois autres usines similaires dans les années à venir. L’image est forte : le nord de la France est devenu un territoire emblématique de la désindustrialisation du pays. Mais il a aussi un passé dans l’industrie automobile.

Au total, les quatre futures gigafactories implantées dans l’Hexagone (ACC, Envision, Verkor et ProLogium) devraient permettre d’atteindre une capacité de production de batteries comprise entre 100 et 120 GWh, et déboucher sur la création d’environ 10.000 emplois directs à horizon 2030, selon Bercy.



63 projets en Europe

Au-delà de l’Hexagone, c’est l’Union européenne qui s’est lancée dans une course aux batteries électriques. D’ici à 2030, l’Europe vise 25% de la production mondiale de batteries contre 3% en 2020. Le Vieux Continent est encore lilliputien face à la Chine, qui représente 70% de la production, selon Bercy. Au total, «l’Alliance des batteries» regroupe désormais 63 projets industriels dans 12 États-membres, représentant 20 milliards d’euros d’investissements.

Quant à ACC, au-delà de la France, la société ne se limitera pas à la France. Deux autres projets d’ouverture d’usines de batteries en Europe : l’une doit ouvrir à Kaiserslautern en Allemagne ; l’autre à Termoli, en Italie.

A lire aussi: