La France mise 3 milliards d’euros sur la gigafactory de STMicroelectronics et GlobalFoundries

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé lundi midi un investissement de 2,9 milliards d’euros de l’Etat dans la nouvelle usine de semi-conducteurs, portée par STMicroelectronics et GlobalFoundries à Crolles, dans la région grenobloise. Ces dernières semaines, le gouvernement a déroulé plusieurs annonces d’investissements massifs dans d’ambitieux projets d’usines, au nom de l'«indépendance industrielle» de la France.



«Indépendance industrielle»

L’investissement total de ce projet avait déjà été annoncé lors d’un déplacement du président de la République en juillet 2022. Il s’élève au total à près de 7,5 milliards d’euros, avec donc un soutien de l’Etat à hauteur de 2,9 milliards d’euros. Celui-ci «est déjà provisionné dans le volet semi-conducteurs du plan France 2030, qui représente un total de 5,5 milliards d’euros» sur cinq ans, a souligné lundi Bruno le Maire, lors d’un point presse à Bercy, parant aux critiques sur l’envolée de la dépense publique.

Cette nouvelle méga-usine (gigafactory) vise «à renforcer l’indépendance industrielle de la France dans les semi-conducteurs», et à «créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles sur le territoire français», affirme Bruno Le Maire. Lundi, le ministre a signé avec Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, et Thomas Caulfield, PDG de GlobalFoundries, les contrats relatifs à cette aide d’Etat, autorisée fin avril par la Commission européenne.

Elle s’inscrit dans la volonté de «souveraineté industrielle» de la France, déjà défendue par Emmanuel Macron. Dans cette perspective, le gouvernement a déjà dévoilé des projets de gigafactories dédiées, elles, aux batteries électriques. Encore la semaine dernière, Emmanuel Macron inaugurait l’une d’elles à Douvrin, dans le Nord.

5% de la production industrielle réservée en cas de pénurie

Au nom de l’indépendance industrielle, dans le cadre de ce contrat, signé ce lundi, «l’Etat se réserve la possibilité de réserver 5% de la production du site pour des industriels, en cas de rupture de la chaîne d’approvisionnement», annonce Bruno Le Maire. Le Covid-19, en paralysant les chaînes d’approvisionnement en Asie, a entraîné d’importantes pénuries de puces, mettant en difficulté l’industrie automobile européenne, ce qui avait provoqué un électrochoc pour le continent.

Cette usine devrait déboucher sur 1.000 emplois directs et indirects. Côté technologique, la France compte y produire des gravures de puces plus fines de 10 nanomètres d’ici à 2030, et qui reposeront sur la technologie FD-SOI,«la plus économe en énergie», pour «produire propre». Un argument environnemental différenciant, selon Bercy, pour qui «la France aura une production plus respectueuse de l’environnement», y compris face aux usines de Taïwan. Car lui prévoit déjà de produire des puces de 2nm. STMicroelectronics, de son côté, s’est engagé «à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2027, et à diminuer sa consommation énergétique et sa consommation d’eau par unité de volume», souligne de son côté Jean-Marc Chéry.

Le gouvernement doit annoncer la semaine prochaine «une dizaine» d’autres projets d’investissements, provisionnés dans le cadre du volet semi-conducteurs de France 2030. Bercy compte doubler la production de puces en France d’ici à 2028, et augmenter les capacités de production française «de 620.000 plaques de semi-conducteurs par an à l’horizon 2028». L’Europe totalise actuellement à peine 10% des parts de marché de la production mondiale de puces.

