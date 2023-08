La cotation d’Arm se dessine pour septembre

Ce sera à n’en pas douter l’attraction boursière de la rentrée, une opération de nature à alimenter les superlatifs. Et constituer un révélateur de l’ampleur de l’appétit des investisseurs pour les perspectives – réelles ou fantasmées – de l’IA générative.

Après bien des hésitations, Softbank s’apprête bien à déclencher début septembre l’introduction en Bourse d’Arm, le joyau britannique de son portefeuille d’actifs. La valorisation évoquée tutoie désormais, selon Bloomberg, 60 à 70 milliards de dollars, une fourchette resserrée, mise sur le compte de l’intérêt croissant des investisseurs. Lorsque, au sortir de l’hiver dernier, Softbank a confirmé sa volonté d’une cotation d’Arm en 2023, une large fourchette de 30 à 70 milliards de dollars était alors évoquée. Un objectif bien loin de la valorisation de 80 milliards que la société d’investissement de Masayoshi Son semblait espérer.

A la conquête du podium

Softbank qui s’est adjoint les services de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays et Mizuho Financial Group pour conduire l’opération viserait une levée de 10 milliards de dollars pour Arm. De quoi faire de la cotation du fabricant et concepteur britannique de semi-conducteurs la principale introduction en Bourse de 2023, un millésime jusqu’ici particulièrement poussif. Mais aussi l’une des principales levées de fonds jamais réalisées à Wall Street, la place américaine ayant finalement été privilégiée au détriment de Londres, au grand dam de la City.

L’IPO d’Arm – pour laquelle Nvidia et Google ont été cités comme investisseurs potentiels - se hisserait en effet sur la troisième marche du podium des principales introductions en Bourse des valeurs technologiques, derrière les cotations d’Alibaba (25 milliards de dollars, en 2014) et Meta Platforms, alors connue sous le nom de Facebook (16 milliards de dollars en 2012), mais devant Uber (8,1 milliards).

La fièvre de l’IA générative

Pour Softbank et son fondateur, le japonais Masayoshi Son, la réussite de l’opération aurait un goût de revanche. Acquise pour 32 milliards de dollars en 2016, Arm a longtemps contrarié la société d’investissement. Le projet d’un adossement à Nvidia, annoncé en 2020, a été abandonné début 2022, dans l’impasse suite à l’opposition des autorités de la concurrence américaines.

Mais depuis, tout a changé. Ou presque. Les promoteurs de la cotation d’Arm misent sur la nouvelle fièvre financière qu’anime l’émergence de l’intelligence artificielle, via les IA génératives comme ChatGPT ou Bard. La multiplication des initiatives s’accompagne de besoins croissants en puissance de calcul. Le sort boursier de Nvidia en témoigne. Portée par la croissance de ses ventes et des commandes de ses solutions, longtemps cantonnées aux cartes graphiques, la société américaine a vu sa capitalisation dépasser en 2023 le cap des 1.000 milliards de dollars pour atteindre aujourd’hui 1.150 milliards. A la clé, un bond de 225 % depuis le début de l’année.

Or, Arm fait aujourd’hui figure d’option d’achat pour participer à cette ruée vers l’or de l’IA. Connue et reconnue pour l’efficacité de l’architecture technologique de ses puces - en facilitant le dialogue avec les logiciels -, la société, basée à Cambridge en Angleterre, s’est fixée de nouvelles priorités stratégiques. Sous la houlette de Rene Haas, son directeur général aux commandes depuis un an, elle entend reproduire vers l’IA le succès acquis dans le domaine des puces pour smartphones et autres serveurs. L’appétit que réserveront les investisseurs début septembre aux actions du fabricant de semi-conducteurs mesurera le chemin déjà parcouru dans la mise en œuvre de ce virage stratégique.