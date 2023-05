La Concurrence prononce des mesures conservatoires à l’encontre de Meta

En l’espace d’un an, Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, est pour la deuxième fois dans le collimateur de l’Autorité de la concurrence. En juin 2022, Meta avait proposé des engagements pour sauvegarder la concurrence sur le marché français de la publicité en ligne non liée aux recherches, à la suite de la saisine de l’Autorité par Criteo. Jeudi, le gendarme français de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le secteur de la vérification publicitaire sur internet.

Le marché de la vérification publicitaire, qui pèse environ 5 milliards de dollars dans le monde, permet aux annonceurs de contrôler la qualité des publicités notamment sur les réseaux sociaux. Pour s’en assurer, les vérificateurs mesurent la visibilité (vérifier que la publicité a été réellement vue), détectent les fraudes (provenant par exemple de robots) et s’assurent de la sécurité de la marque, vérifiant que la publicité ne s’affiche pas dans un environnement pouvant nuire aux intérêts de la marque (comme sur un site pornographique) ou qu’elle apparaisse dans un environnement correspondant au mieux à ses valeurs.

Meta a mis en place deux partenariats, l’un sur la visibilité (viewability), l’autre sur la sécurité (brand safety) avec plusieurs acteurs, dont les trois grands indépendants du secteur, Integral Ad Science (IAS), DoubleVerify (DV), et Oracle Moat. En revanche, un «petit acteur» français, mais avec une stratégie mondiale, Adloox a demandé directement à Meta, et indirectement via ses clients, de 2016 à 2022, à avoir accès à ses partenariats. Sans réponse de Meta en août dernier – une attitude «que l’on peut qualifier de dilatoire», a précisé Benoît Cœuré, président de l’Autorité –, Adloox a alors saisi l’Autorité de la concurrence. La société française juge le refus d’accès aux partenariats discriminatoire et estime que Meta abuse de sa position dominante en ne donnant qu’un accès partiel à son écosystème.

Avec plus de 60% du marché de la publicité en ligne sur les médias sociaux (contre moins de 20% pour Google) et plus de 40% du marché de la publicité en ligne non liée aux recherches (contre moins de 20% pour Google), Meta est susceptible de détenir une position dominante, estime l’Autorité de la concurrence. D’autant que le groupe américain n’a pas défini de critères d’accès et de maintien aux partenariats visibilité et sécurité transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés. En janvier 2023, Meta a fixé 21 critères mais ne les a pas rendus publics. Auparavant, il n’y en avait pas de connu, précise la rapporteure Pascale Deschamps

Deux mois pour définir de nouveaux critères

Aussi, avant même de rendre sa décision au fond, le gendarme de la rue de l’Echelle a décidé de prendre d’ores et déjà des mesures conservatoires à l’encontre de Meta. Il considère en effet que les pratiques de Meta portent une atteinte grave et immédiate au secteur de la vérification publicitaire indépendante en général, et à Adloox en particulier, qui a enregistré une chute de 50% de son chiffre d’affaires depuis 2016. L’Autorité rappelle en outre, qu’avec le Digital Markets Act (DMA) entré en vigueur début mai, pour une application mi-2024, les plateformes publicitaires devront fournir gratuitement les données nécessaires à la vérification publicitaire sur leurs inventaires.

Aussi, l’Autorité enjoint Meta de suspendre l’application des critères d’éligibilité aux partenariats visibilité et sécurité ; de définir et de rendre publics de nouveaux critères d’accès à ces partenariats, qui soient objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ; et de mettre en œuvre une procédure transparente et non soumise à la seule initiative de Meta. Ce dernier a deux mois pour définir de nouveaux critères, puis trois mois pour intégrer Adloox s’il remplit les critères, ajoute Pascale Deschamps.

Ces mesures s’appliqueront jusqu’à la publication de la décision au fond. Meta devra adresser à l’Autorité des rapports mensuels sur les modalités de mise en œuvre des injonctions prononcées.