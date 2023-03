Jeito Capital renforce ses investissements en neurologie

Pas de ralentissement pour Jeito Capital. La société de private equity dédiée à la santé vient de co-diriger avec le fonds néerlandais Forbion un financement de 104 millions d’euros de série B dans la biopharma Noema Pharma, spécialiste des maladies graves du système nerveux central. Ont également participé University of Pittsburgh Medical Center Enterprises (UPMC), nouvel investisseur, tandis que d’autres investisseurs, Sofinnova Partners, Polaris Partners, Gilde Healthcare et Invus, se sont renforcés. Un financement «sursouscrit», se félicite Luigi Costa, PDG de Noema Pharma. En décembre 2020, un financement de série A de 54 millions de francs suisses avait été mené par Sofinnova et Polaris. « Après la finalisation de la cession de Neogene à AstraZeneca en janvier, Noema constitue notre deuxième opération de 2023, avant un refinancement que nous annoncerons en avril », confie Rafaèle Tordjman, fondatrice et présidente de Jeito Capital.

Société suisse fondée en 2019 à Paris, Noema a débuté avec un financement d’amorçage de Sofinnova et avec quatre actifs en phase clinique sous licence de Roche. Elle est également présente en France et aux Etats-Unis. Jeito Capital a fait le choix d’investir dans la filiale française, notamment pour développer les essais cliniques de ces médicaments innovants en France et en Europe, avec l’objectif de soutenir la création de nouveaux emplois et de renforcer le tissu industriel pour assurer notamment la fabrication des candidats-médicaments.

A lire aussi:

Un siège au conseil

Ce financement permettra d’accélérer les candidats médicaments les plus avancés. Noema mène actuellement plusieurs essais cliniques en phase 2b sur les convulsions dans la sclérose tubéreuse complexe, les douleurs intenses liées à la névralgie du trijumeau et les troubles de la fluidité de la parole chez l’enfant, affections sans traitement efficace aujourd’hui.

En outre, la société vient de finaliser un essai clinique de phase 2a chez des patients adultes atteints du syndrome de Gilles de la Tourette en cours d’extension chez l’adolescent. Noema prévoit également de lancer des essais cliniques pour le traitement de la dépression atypique et les troubles de compulsion alimentaire. «Nous nous attendons à un flux important de nouvelles au cours des 24 prochains mois», promet Luigi Costa.

Présent surtout en oncologie, et dans les maladies auto-immunes, Jeito réalise sa deuxième transaction en neurologie, après les 35 millions d’euros investis en février 2022 dans la biotech danoise NMD Pharma, en neurologie périphérique. « Noema est notre premier investissement en neurologie centrale, où de nombreux besoins, notamment dans la dépression aypique, n’ont encore aucune réponse, poursuit Rafaèle Tordjman. Il permet de diversifier notre portefeuille. La neurologie est l’un de nos trois grands axes d’investissement avec l’oncologie et les maladies auto-immunes. » L’an dernier, le fonds de private equity a réalisé six investissements, deux refinancements et une sortie.

« Nous avons encore de quoi investir dans de nouvelles pépites, avec un ticket qui peut dans la durée aller jusqu’à 80 ou 100 millions d’euros, mais nous réfléchissons toujours à l’ouverture d’un deuxième fonds, ajoute Rafaèle Tordjman. Jeito est de plus en plus reconnu sur le marché et vient répondre à la demande des sociétés qui ne veulent plus venir en Bourse trop tôt – d’autant que la fenêtre est fermée – et préfère attendre la phase clinique »

Comme à son habitude, Jeito s’investit aussi dans la gouvernance de ses cibles. Ainsi, Rachel Mears, partner de Jeito Capital, rejoindra le conseil d’administration de Noema Pharma., comme Nanna Lüneborg, general partner de Forbion.

Cette opération est la deuxième de Jeito réalisée avec Forbion, après les 80 millions d’euros investis dans la société belge Precirix en mars dernier. « Un partenaire avec qui nous aimons travailler, précise Rafaèle Tordjman. Nous apprécions de nous entourer d’investisseurs européens et pas seulement américains ! »