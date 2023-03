Infineon tire parti d’une solide demande automobile et industrielle

Les conditions d’exploitation semblent plus clémentes pour Infineon. Le groupe allemand de semi-conducteurs a relevé mardi soir sa prévision de chiffre d’affaires pour son exercice finissant le 30 septembre 2023, en citant une orientation plus dynamique de la demande dans deux marchés clés, l’automobile et l’industrie. Il anticipe ainsi des ventes annuelles «largement au-dessus» des 15,5 milliards d’euros précédemment attendus, avec un impact positif mais non quantifié sur sa rentabilité opérationnelle.

Un recul des prix de l'énergie

Pour le trimestre en cours, Infineon prévoit désormais un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros, contre 3,9 milliards attendus jusqu’à présent. Grâce à des effets prix favorables et au recul des coûts de l’énergie, sa marge opérationnelle devrait être comprise dans une fourchette de 25% à 29% sur la période, alors qu’il visait auparavant le bas de cette fourchette. Le directoire d’Infineon fournira de plus amples détails sur les résultats trimestriels du groupe à fin mars 2023 lors d’une conférence de presse prévue le 4 mai prochain. L’action a gagné près de 3% dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de Francfort dans le sillage de cette annonce.