Guy Maugis et Patrick Brandmaier : « Olaf Scholz ira jusqu’au bout de l’Union bancaire »

Retrouvez ici l’intégralité de l’Entretien

Emmanuel Macron a reçu le nouveau chancelier allemand le 10 décembre. Pour Guy Maugis, président, et Patrick Brandmaier, directeur général de la Chambre Franco-Allemande, les deux dirigeants garantissent un axe stable à l’Union européenne.

L’Agefi - Emmanuel Macron a présenté ses priorités pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le décalage de calendrier électoral entre la France et l’Allemagne peut-il bloquer certains dossiers ?

Guy Maugis - Le président devrait au contraire accélérer, en ligne avec son discours de la Sorbonne*.

Patrick Brandmaier - Les élections allemandes ont enregistré une forte participation des jeunes, ainsi qu’un affaiblissement des extrêmes, de droite et de gauche. Le nouveau gouvernement est en parfaite continuité avec le précédent sur les questions européennes. Et le plan de relance, acté pour plusieurs années.

Le chancelier Olaf Scholz a constitué une coalition inédite entre son parti, social-démocrate, les Verts et les libéraux. Y aura-t-il un alignement des intérêts ?

Guy Maugis - Il y a une inflexion sur les questions énergétiques et sociales, avec des effets sur l’économie, mais le contrat de coalition est précis.

Patrick Brandmaier - La présence des Verts au gouvernement et près d’un quart du groupe social-démocrate (SPD, le plus important parmi les députés) issu des Jeunesses socialistes historiquement très à gauche ont leur traduction dans les faits. Pour le climat, la coalition a annoncé la sortie du charbon et le développement des énergies renouvelables dans des délais courts, sans revenir sur la décision prise il y a plusieurs années d’abandonner le nucléaire. C’est un défi de taille pour l’industrie qui va devoir investir massivement et disposer d’une main-d’œuvre de qualité. Sur le plan social, le gouvernement a aussi décidé de revaloriser le salaire minimum à 12 euros brut, plus qu’en France.

Malgré 6 % d’inflation…

Guy Maugis - Jusqu’ici, on parlait plutôt d’un pic d’inflation lié au goulet d’étranglement à l’issue de la pandémie, avec la pénurie de matières premières, la désorganisation des chaînes logistiques, la hausse des coûts de transport, etc. Désormais, alors que le niveau d’activité n’est pas revenu à celui d’avant-crise et qu’il y a des tensions sur l’emploi, on envisage des facteurs durables. Mais les entreprises les ont pris en compte dans leurs budgets 2022 avec une hausse des prix.

Patrick Brandmaier - Le chancelier a choisi le nouveau président de la banque centrale d’Allemagne [Joachim Nagel, donné favori, pas officiellement désigné, NDLR], qui est SPD, et s’est exprimé sur le rachat de dette par la Banque centrale européenne. Il est conservateur de ce point de vue : cela doit être temporaire.

Durant la crise, France et Allemagne ont apporté un soutien comparable aux entreprises. Est-ce le cas en sortie de crise ?

Patrick Brandmaier - Les deux pays se sont inspirés l’un de l’autre durant les confinements : le chômage partiel avait été appliqué en Allemagne lors de la crise financière. Aujourd’hui, leurs travaux ont convergé vers un plan de relance européen de 750 milliards d’euros. Le principe est acquis. Et c’est ce qui est important en France. Mais l’Allemagne le considère comme temporaire et ne s’engage pas dans une mutualisation de la dette.

Guy Maugis - En allemand, le mot « Schuld » signifie à la fois « dette », « faute » et « culpabilité ». Donc, ce n’est pas acceptable à terme. De 2004 à 2014, le pays a concédé d’énormes efforts (modération salariale, report de la retraite, etc.). Aujourd’hui, 60 % de son produit intérieur brut dépend de ses exportations au sein de l’Europe : le plan de relance est aussi dans son intérêt.

Paris souhaite une révision des règles budgétaires européennes. Est-ce acceptable pour Berlin ?

Patrick Brandmaier - L’Allemagne n’a pas changé de visée budgétaire.

Guy Maugis - En Allemagne, 2022 sera une année dérogatoire : un compromis temporaire. Un Allemand ne peut pas comprendre que l’on revienne sur un accord. Le plan européen repose sur un calendrier à 5 ans. Par ailleurs, la politique industrielle européenne doit répondre à la montée en puissance de la Chine, mais aussi des Etats-Unis.

France et Allemagne l’abordent-ils de la même façon ?

Guy Maugis - Le terme de « réindustrialisation » est employé comme une « relocalisation » en France. Mais l’implantation de nouveaux sites de production dépend de l’attractivité du pays. C’est lié au coût de la main-d’œuvre, de la fiscalité, mais aussi au niveau de vie et au taux de chômage.

Patrick Brandmaier - En Allemagne, culturellement, le gouvernement fixe un cadre, on s’y tient et les entreprises sont responsables de leurs choix stratégiques en matière de technologie, ressources, production et commerciale. S’implanter près de ses clients ou dans les pays avec un cadre d’investissement favorable fait partie de ses réflexions, par exemple pour des lignes de production dans les pays de l’est de l’Union européenne. Pour autant, les défis technologiques de demain, dans les domaines de l’énergie et du digital, nécessitent une coopération plus forte au niveau franco-allemand et européen. Les projets EPCI (European Projects of Common Interest) par exemple, comme celui entre Siemens et Air Liquide dans l’hydrogène, l’illustrent bien. Trente ans après la création d’Airbus, nous constatons par ailleurs qu’un site industriel du groupe ne peut exister seul. On peut déjà observer, depuis 2017 et les réformes intervenues en France, une convergence avec l’Allemagne, devenue en 2021 le deuxième investisseur en nombre de projets sur l’Hexagone, avec des créations de nouveaux sites, des centres de R&D (recherche et développement, NDLR) et des postes hautement qualifiés. Par exemple, le groupe allemand B.Braun (entreprise familiale fondée en 1839, fournisseur mondial de produits et services médicaux, NDLR) a investi plus de 40 millions d’euros dans ses sites en France ces dernières années et 80 % de la production est exportée à l’international.

Cette convergence s’illustre-t-elle dans la transition énergétique ?

Patrick Brandmaier - Le contrat de la coalition allemande se donne des objectifs en matière de transition énergétique, mais aborde aussi la question de l’efficacité de l’administration allemande dans ce domaine. Il s’engage sur trois points : un cadre clair, donc rassurant pour un investisseur (pour l’hydrogène, par exemple) ; un délai qui offre un retour sur investissement favorable ; et une part de retraite par capitalisation offrant des opportunités.

Le maillon manquant n’est-il pas une Union bancaire aboutie ?

Guy Maugis - Le gouvernement Merkel s’est engagé dans cette voie avec Olaf Scholz comme vice-Chancelier et ministre des Finances. Celui-ci ira jusqu’au bout. C’est dans l’intérêt de l’Allemagne comme de la France.

Patrick Brandmaier - Les principes ne changent pas. Et on voit déjà des acteurs financiers, comme Oddo et Cie, développer leurs intérêts de part et d’autre de la frontière. Par ailleurs, il y a des incitations fiscales pour les start-up en Allemagne, mais aussi des passerelles dans le domaine du venture capital. Emmanuel Macron a déjà esquissé les chantiers tech de la présidence française de l’Union européenne avec son projet de rapprochements entre start-up françaises, allemandes et espagnoles.

Guy Maugis : Il s’est exprimé lors du salon Vivatech, en France, où l’écosystème allemand était présent. Les fonds regardent de part et d’autre.

Les talents sont-ils au rendez-vous ?

Patrick Brandmaier - On a vu en Allemagne une mobilisation de la jeunesse pour voter, notamment chez les Verts et le parti libéral (FDP). La coalition s’appuie sur cette classe d’âge essentielle pour faire émerger les talents de demain. Le renforcement annoncé d’Erasmus+ est nécessaire du point de vue économique, car les entreprises ont besoin d’une main-d'œuvre qualifiée. Un autre point consiste en valorisant la formation professionnel et l’apprentissage tant qu’une formation universitaire. Les deux sont nécessaires pour un bon fonctionnement de l’industrie et de l’Etat.

Guy Maugis : En France, le jeune doit trouver sa formation. En Allemagne, ce sont les entreprises qui recrutent les jeunes, y compris lors des études supérieures. Harmoniser les formations universitaires et l’apprentissage professionnel entre les pays permettrait de mettre en place des dispositifs adaptés aux besoins de qualification à venir.

Propos recueillis par Sylvie Guyony

*En 2017, Emmanuel Macron s’était exprimé sur « la refondation d’une Europe souveraine, unie et démocratique », NDLR.