Groupe ADP réorganise son partenariat industriel et financier en Inde

Trois ans après avoir pris une participation de 49% au capital de GMR Airports (GAL), Aéroports de Paris (Groupe ADP) s’apprête à franchir une nouvelle étape destinée à simplifier la structure capitalistique de ses actifs aéroportuaires en Inde. Il a annoncé dimanche un accord-cadre avec GMR Airports Infrastructure (GIL), coactionnaire de GAL, en vue de fusionner ces deux sociétés. Ceci entraînerait la création d’une nouvelle holding (New GIL) cotée sur le marché boursier indien (BSE et National Stock Exchange of India) d’ici à fin juin 2024.

«L’opération initiée permettra de révéler la valeur de notre participation à travers une société aéroportuaire cotée sur les marchés financiers indiens. Cette opération nous mettra en capacité de saisir pleinement les opportunités de développement du marché aéroportuaire indien dans les prochaines années», a commenté Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, cité dans le communiqué. Le groupe français serait amené à détenir un intérêt économique de 45,7% dans New GIL, sur la base d'évaluations indépendantes et étayées par des attestations d'équité. L’accord-cadre prévoit que les clauses de compléments de prix conclues en 2020 soient entièrement soldées. Grâce à un pacte d’actionnaires, il disposera en outre de droits de gouvernance étendues dans la nouvelle entité, similaires à ceux qu’il détient actuellement dans GAL.

Un apurement des passifs résiduels de GIL

En vue d’accélérer l’apurement des passifs résiduels de GIL liés à des activités non-aéroportuaires, le groupe français proposera de souscrire à des obligations en devises étrangères convertibles émises par son partenaire. Cet apurement des passifs constitue un préalable à la fusion envisagée. La souscription par ADP à ces titres convertibles débouchera sur une sortie de trésorerie d’environ 331 millions d’euros pour le groupe français au cours des prochaines semaines. Une provision au titre des clauses de compléments de prix ayant déjà été comptabilisée, leur règlement devrait être neutre sur son compte de résultat et entrainer une sortie de trésorerie d’environ 62 millions d’euros d’ici à la fusion qui devrait être effective d’ici au premier semestre 2024. A l’issue de l’opération, il comptabilisera les résultats de la nouvelle entité par mise en équivalence.

Cette réorganisation devrait favoriser la croissance de New GIL sur son marché domestique, où des projets de privatisation ont été annoncés, ainsi qu’en Asie du Sud-Est. A l’heure actuelle, GAL exploite les aéroports internationaux de Delhi, d’Hyderabad et de Goa. Il est également présent aux Philippines et a plusieurs projets de développement en Grèce.