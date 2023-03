Google et Microsoft nourrissent une nouvelle fièvre boursière autour de l’IA

La frénésie d’annonces de Google et de Microsoft autour de leurs agents conversationnels agite les marchés boursiers et dopent leurs cours. Alphabet s’est adjugé 4,6% à 107,64 dollars, un bond à peine supérieur au gain de 4,2% de Microsoft à 267,56 dollars en clôture à New York.

Lundi soir, Alphabet (Google) s’est lancé à son tour dans la bataille, en annonçant l’arrivée d’un concurrent au désormais célèbre ChatGPT, baptisé Bard. Dans un billet de blog, Sundar Pichai, PDG de Google, a en effet annoncé le lancement de son propre outil de recherche avec intelligence artificielle (IA). Celui-ci sera basé sur LaMDA, un programme informatique conçu par Google pour générer des robots de conversation (chatbots), dont la firme de Mountain View avait dévoilé la première version en 2021. Comme ChatGPT, il pourra répondre à une question en analysant son contexte.

Mais Bard « s’appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité », a indiqué Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, maison mère de Google, cité dans le billet. A la différence de ChatGPT, qui puise dans une base de données, laquelle s’arrête à la fin de l’année 2021. Bard sera disponible d’ici quelques semaines après une phase d’essai.

La promesse est évidemment démesurée, dans un contexte tendu pour Google, qui sait sa réponse à OpenAI très attendue. La sortie de ChatGPT en version beta en novembre dernier avait mis un coup de projecteur sur l’IA dite « générative », qui peut générer des contenus (texte, code, image ou son) en s’appuyant sur des données existantes.

Une chose est sûre ; de telles annonces remettent les services liés à l’IA en valeur. Et « beaucoup de données arrivent en open source, ce qui est bienvenu pour des entreprises comme nous qui développent des services en surcouches », souligne Sylvain Fort, cofondateur de la start-up de services financiers en IA Sesamm. Google va permettre dès le mois de mars aux entreprises et développeurs d’accéder à certaines fonctionnalités de LaMDA afin de créer leurs propres solutions .

De son côté, la start-up OpenAI s’est déjà imposée avec le lancement de la version grand public de son chatbot ChatGPT début janvier. Il a atteint 100 millions d’utilisateurs actifs par mois en janvier, selon une étude publiée par UBS la semaine dernière.

Nouveau terrain de bataille

Microsoft, en tant qu’investisseur de ChatGPT, met déjà les bouchées doubles pour l’imposer. Lui qui avait investi 1 milliard de dollars en 2019 va y remettre environ 10 milliards supplémentaires. Mardi soir, le groupe de Redmond a annoncé réorganiser son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge avec l’intelligence artificielle. «Cette technologie va remodeler à peu près toutes les catégories de logiciels», a estimé Satya Nadella, le directeur général de Microsoft. La nouvelle version dopée à l’IA sera dans un premier temps cantonnée aux ordinateurs de bureaux avant d'être disponible sur les appareils mobiles dans les semaines à venir. En plus des sites habituellement affichés, Bing pourra donc proposer des réponses plus détaillées, comme par exemple un itinéraire de vacances pour une destination précise. Il intégrera aussi un chatbot semblable à ChatGPT.

Dans cette nouvelle bataille des Big Tech, « nous devrions voir des milliards de dollars investis dans l’industrie de l’intelligence artificielle au cours des 12 à 18 prochains mois, pour rendre accessible le potentiel des technologies comme ChatGPT aux internautes et aux entreprises », prévoit dans une note Dan Ives, analyste financier chez Wedbush Securities.

« Alors que Bing ne détient aujourd’hui qu’environ 9% du marché de la recherche, l’intégration plus poussée de l’outil ChatGPT et de ses algorithmes uniques dans Bing pourrait lui faire gagner des parts de marché venant de Google », selon Wedbush. Cependant, « se pose la question de la monétisation de ces services d’IA générative, et de l’expérience utilisateur qui y sera proposée », soulignait jeudi dernier Anjali Bastianpillai, senior client portfolio manager chez Pictet AM.

Mercredi, Google organisera une conférence de presse mondiale, à Paris, dédiée à l’intelligence artificielle.

Marchés financiers électrisés

Cette nouvelle course technologique électrise déjà les marchés financiers. Dès lundi en séance à Wall Street, les actions de petites start-up en IA grimpaient en flèche. La société de logiciels C3.ai, prenait 11%, la société d’analyse BigBear.ai prenait jusque 21% et la société d’IA de conversation SoundHound 40% - avant de retomber mardi. C3.ai et SoundHound ont plus que doublé en valeur cette année tandis que BigBear.ai a bondi de plus de 700%.

Le phénomène ChatGPT irradie jusque sur les marchés chinois. Les investisseurs du continent continuaient, mardi, de gonfler les actions des sociétés de technologie IA telles que Hanwang Technology, TRS Information Technology et Cloudwalk Technology. Aussi à la suite de l’annonce de l’incursion de Baidu dans l’arène de l’IA générative – dans un pays où ChatGPT n’est pas disponible. Mardi, le géant de l’internet chinois a annoncé le lancement en phase de test de son propre robot conversationnel basé sur de l’IA, baptisé «Ernie Bot». Il pourrait proposer le service en tant qu’application autonome, avant de l’intégrer progressivement à son moteur de recherche. Cette annonce a fait bondir mardi de plus de 15% son action à la Bourse de Hong Kong.