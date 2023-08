Glencore poursuit sa politique de rotation d’actifs malgré des vents contraires

La baisse des prix des matières premières a fait sentir ses effets sur Glencore au premier semestre 2023. Pénalisé par une base de comparaison défavorable, le producteur et négociant minier a publié mardi un chiffre d’affaires en baisse de 20% à 107 milliards de dollars en rythme annuel, un bénéfice d’exploitation en chute de 59% à 6,3 milliards de dollars et un bénéfice net en recul de 62% à 4,6 milliards. L’action a clôturé en repli de 2,7% à 444,6 pence à Londres. «Tandis que le monde se dirige vers une économie à faible consommation de carbone, nous restons concentrés sur le soutien aux besoins énergétiques actuels tout en investissant dans un portefeuille d’actifs nécessaires à la transition énergétique», a déclaré le directeur général, Gary Nagel, cité dans le communiqué.

Durant les quatre derniers mois, le groupe anglo-suisse a déboursé près de 550 millions de dollars pour renforcer ses participations dans des gisements de cuivre et de nickel aux Etats-Unis. Il a également consacré plus de 700 millions de dollars à des investissements dans l’alumine au Brésil. En contrepartie, il conclu en juin un accord avec l’américain Bunge en vue de lui céder sa participation dans Viterra, spécialisée dans le négoce de produits agricoles, par le biais d’une opération payée en cash et en titres.

Une sortie conditionnelle du charbon

Glencore a réaffirmé qu’il était disposé à sortir du charbon uniquement dans le cadre d’un accord restant à trouver avec le canadien Teck Resources. Il explique que dans ce cas de figure, ses actionnaires seraient prêts à soutenir un spin-off de cette activité compte tenu de la taille critique et de la qualité des actifs charbonniers du nouvel ensemble. Cette transaction aurait également l’avantage de diminuer de moitié, à 5 milliards de dollars, le plafond d’endettement du groupe dans son périmètre réduit, ce qui élargirait sa marge de manœuvre pour rémunérer ses actionnaires.

«Nous avons mis de côté 2 milliards de dollars pour financer l’acquisition potentielle du pôle charbon de Teck, ce qui représente un compromis entre notre volonté de récompenser nos actionnaires et celle de garantir à l’entreprise des fonds propres adéquats», a expliqué le directeur général qui fait preuve d’un optimiste plus marqué pour le second semestre, en raison d’une inflation plus modérée et d’une politique économique plus accommodante en Chine. Le groupe a lancé mardi un nouveau programme de rachats d’actions de 1,2 milliard de dollars, qu’il entend mener à bien d’ici à février 2024. S’y ajoute un dividende spécial d’un milliard de dollars, ce qui portera la rémunération totale de ses actionnaires à 9,3 milliards de dollars cette année.

Une prudence affichée concernant le lithium

Glencore affiche par ailleurs une certaine prudence concernant le lithium, métal sur lequel certains de ses concurrents ont beaucoup misé en raison de son utilisation cruciale dans la fabrication de batteries électriques. «Nous n’avons pas à ce stade l’intention de nous lancer sur le marché du lithium via des prises de participation ou une exploitation directe», a affirmé Gary Nagel, en ajoutant que l’abondance de cette matière première la rendait économiquement moins attrayante.

Le groupe préfère se développer dans le négoce de lithium à partir d’une activité de recyclage existante et par le biais d’un accord signé le mois dernier avec Eramet. Glencore s’est engagé à verser à son homologue français 400 millions de dollars pour commercialiser de manière conjointe sur une période de cinq ans un volume de 50.000 tonnes de lithium extrait d’un site appartenant à ce dernier en Argentine.