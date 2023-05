Glencore concentre les critiques sur sa politique climatique

Vendredi 26 mai sera la journée des résolutions climat ! En France, les actionnaires de TotalEnergies sont appelés par la direction à soutenir son rapport de progrès en matière de transition énergétique vers la neutralité carbone, mais à rejeter la résolution déposée par un groupe d’actionnaires coordonné par Follow This demandant au groupe pétrolier d’aligner ses objectifs d’émissions indirectes (scope 3) liées à l’utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients avec l’Accord de Paris sur le climat. Deux résolutions consultatives.

Au même moment, en Suisse, Glencore devra faire face à une fronde encore plus marquée des investisseurs. Le producteur et négociant minier demande aussi à ses actionnaires d’approuver son rapport climatique, mais de voter contre la résolution d’actionnaires coordonnée par l’Australian Centre for Corporate Responsibility et par ShareAction demandant à Glencore de préciser comment sa production et ses investissements dans le charbon sont compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris (limiter le réchauffement à 1,5°C) et avec ses propres engagements climatiques. Le conseil d’administration juge cette résolution «inutile, peu claire» et portant atteinte au rôle du conseil, seul en charge de la définition de la stratégie climatique du groupe.

Or, les actionnaires de Glencore pourraient bien ne pas suivre les demandes de la direction, en commençant par voter contre le rapport d’étape sur le climat. L’an dernier, cette résolution n’avait été adoptée qu’à 76%. Constatant cette opposition, supérieure à 20%, le groupe minier avait alors consulté des actionnaires, qui demandaient pour la plupart davantage d’informations, notamment sur les progrès liés à l’exécution de la stratégie.

A lire aussi:

Les actionnaires pourraient aussi approuver largement cette résolution externe, qui obtient de nouveaux soutiens de jours en jours. Du côté des agences de conseil en vote, Glass Lewis, ISS et PIRC ont recommandé de soutenir cette demande. ISS souligne spécifiquement le manque d’investissements dédiés à la transition énergétique. La Fondation Ethos recommande également d’approuver cette résolution dissidente et de s’opposer au « say-on-climate ». La fondation suisse considère «insuffisante» la stratégie climatique de Glencore, en l’absence d’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre validé par la science et en raison d’une exposition aux énergies fossiles «trop importante». Glencore vise le Net Zéro en 2050.

Parmi les grandes sociétés de gestion, Legal & General et AllianzGI suivront aussi ce mouvement en soutenant cette résolution dissidente. La première avait qualifié l’opposition du conseil de Glencore à cette résolution de «manque fondamental de volonté de s’engager». La seconde invoque le «manque de transparence» de la société l’empêchant aussi de soutenir le plan climatique proposé par la direction. AllianzGI attend des précisions sur les plans de production de charbon thermique «pour mieux comprendre le modèle de création de valeur à long terme de l’entreprise».