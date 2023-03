General Electric et Hitachi Energy remportent la mise sur un gros projet éolien

L’augmentation des besoins d’interconnexion électrique en Europe conduit l’opérateur de réseaux Tennet à casser sa tirelire.

Le groupe néerlandais a annoncé jeudi l’attribution de onze contrats à deux consortiums industriels par le biais d’un accord-cadre d’un montant global de 23 milliards d’euros, en vue de construire des équipements permettant de relier à la terre ferme des parcs éoliens situés en mer du Nord. Les systèmes d’interconnexion prévus convertiront le courant alternatif produit par les turbines éoliennes en courant continu avant de l’acheminer vers des stations de conversion sur le continent. La réalisation de ces projets représentera une capacité installée supplémentaire de 22 gigawatts à l’horizon 2031.

L’américain General Electric (GE) a obtenu trois contrats d’une valeur totale d’environ 6 milliards d’euros en association avec le singapourien Sembcorp Marine, plus deux autres contrats totalisant 4 milliards d’euros en collaboration avec le texan McDermott. Les deux premiers contrats ont une entrée en vigueur immédiate et le troisième contrat impliquant Sembcorp prendra effet l’an prochain, tandis que les deux contrats conclus en partenariat avec McDermott entreront en vigueur le mois prochain.

La livraison de ces projets est attendue entre 2029 et 2031. GE estime dans son communiqué que ces commandes «déboucheront sur la création de plus de 200 nouveaux postes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, en incluant l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement».

Six contrats pour le consortium anglo-japonais

Le second consortium, qui comprend le japonais Hitachi Energy et le britannique Petrofac, a signé un accord de 13 milliards d’euros correspondant à six projets. Chacun d’entre eux sera mis en œuvre par le biais d’un contrat spécifique valorisé à plus de 2 milliards d’euros, répartis de manière quasi-paritaire entre le groupe d’ingénierie nippon et son homologue britannique qui fait état du «plus gros accord-cadre de son histoire». Le premier contrat a été accordé en même temps que l’accord-cadre, le deuxième le sera avant la fin de cette année et les quatre autres seront octroyés entre 2024 et 2026.

Cinq projets permettront d’alimenter le réseau électrique néerlandais et le sixième est destiné au réseau allemand. «Nous avons déjà sécurisé les ressources et les capacités de transbordement exigées pour mettre en œuvre les deux premiers projets», a expliqué Sami Iskander, directeur général de Petrofac, cité dans un communiqué. L’action cotée sur le London Stock Exchange a clôturé sur un gain de près de 70% à 83,35 pence dans le sillage de cette annonce, ce qui confère au groupe une capitalisation de 435 millions de livres (494 millions d’euros).

L’accord-cadre signé par Tennet avec les différents intervenants a une durée initiale de cinq ans, avec une prolongation possible de trois ans. Selon Marco Kuijpers, directeur des grands projets offshore de Tennet, l’approche à long terme retenue «donne aux parties prenantes davantage de flexibilité, un accès aux progrès technologiques et une meilleure sécurité dans la planification des projets».

Au début de cette semaine, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et le chancelier allemand Olaf Scholz ont déclaré qu’ils espéraient parvenir à un accord «durant l’été» concernant la reprise potentielle par Berlin des activités allemandes de Tennet, en vue d’alléger un programme d’investissement estimé à plus de 100 milliards d’euros sur dix ans pour le gestionnaire de réseaux.