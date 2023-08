Fort de bonnes performances semestrielles, Klépierre défie le repli du marché

Klépierre n’a pas manqué d’ancrage. L’action de la foncière d’immobilier commercial figure parmi les rares hausses de l’indice SBF 120 mercredi, les investisseurs appréciant autant les bonnes performances de la foncière depuis le début de l’année que ses perspectives, qui confirment son statut d’acteur de référence dans le secteur.

En début d’après-midi, le titre Klépierre progressait de 1,5%, à 24,32 euros, alors que le SBF 120 refluait de 0,5%, en réaction à l’abaissement de la note de Fitch Ratings sur la dette souveraine des Etats-Unis.

L’exploitant de centres commerciaux a fait état d'«indicateurs clefs très solides» au titre du premier semestre et affiche «une grande confiance dans l’avenir», commente Oddo BHF, qui a relevé de 26 à 26,50 euros son objectif de cours sur la valeur, qu’il recommande toujours à «surperformance».

Au cours des six premiers mois de 2023, les revenus locatifs de Klépierre ont augmenté de 7,3% sur un an à périmètre constant, à 484,1 millions d’euros, profitant du rebond de 8% du chiffre d’affaires des commerçants. Le groupe a réalisé de robustes performances en Italie et dans la péninsule ibérique sur la période, alors que l’activité s’est avérée plus faible en France du fait de l’augmentation du nombre de faillites d’entreprises, notamment dans le secteur de la mode, observe UBS.

L’activité locative est restée particulièrement dynamique au premier semestre, marquée par la signature de 809 baux, un nombre en hausse de 16% sur un an. «Au total, 634 renouvellements et recommercialisations ont été signés, avec un taux de réversion positif de 5,3%», a indiqué Klépierre dans un communiqué. Le taux d’occupation ressortait à 95,7% au 30 juin 2023, contre 95,8% au 31 décembre 2022.

Un levier d’endettement mesuré

Dans ce contexte, le cash-flow net courant de Klépierre a augmenté de 7,4% sur un an, à 1,21 euro, tandis que la baisse de la valeur de son portefeuille de centres commerciaux à périmètre constant a été limitée à 1,4% au 30 juin par rapport au 31 décembre 2022. En conséquence et grâce à la vente d’actifs en France et en Suède pour un montant total de 82 millions d’euros depuis janvier, Klépierre a aussi préservé la qualité de son bilan. Au 30 juin 2023, le ratio d’endettement LTV (loan to value) ressortait à 38,1% et le multiple dette nette sur excédent brut d’exploitation s'établissait à 7,9, évoluant à des niveaux proches de ceux du 31 décembre 2022.

Dans l’ensemble, les résultats semestriels de Klépierre reflètent «la solidité de ses fondamentaux», résume ING, et permettent aux dirigeants de rester confiants pour la suite. Pour 2023, la foncière commerciale anticipe désormais un cash-flow net courant d’au moins 2,40 euros par action, en hausse de 7% sur un an. Précédemment, Klépierre visait un cash-flow net courant de 2,35 euros par action pour cette année, en progression de 5% par rapport à 2022.

Ce nouvel objectif intègre «l’impact sur les coûts de l’inflation prévue en Europe pour le deuxième semestre 2023 et le niveau actuel des coûts de financement, mais ne tient pas compte de l’impact d’autres cessions d’actifs potentielles», a précisé la foncière. Pour Berenberg, Klépierre a les moyens de réaliser ses nouvelles ambitions. L’intermédiaire financier vise un cash-flow net courant de 2,38 euros par action pour l’exercice 2023 de la foncière commerciale. UBS l’attend pour sa part à 2,37 euros.

Plus prudent, JPMorgan considère que l’enthousiasme des investisseurs pour le titre Klépierre ce mercredi sera «de courte durée». La banque d’affaires américaine prévient que la base de comparaison sera plus difficile au second semestre, car les activités du groupe ont arrêté de souffrir des conséquences de la crise sanitaire à compter de la deuxième moitié de l’année 2022.