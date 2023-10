«Fair share» : les opérateurs télécoms font monter la pression à Bruxelles

Bientôt, les géants technologiques à la caisse ? Les principaux opérateurs télécoms européens viennent de rallumer la mèche sur le dossier du fair share, et sont bien décidés à faire payer leur part à certains des Gafam (Google, Facebook, Microsoft), et bien sûr aux nouveaux rois du streaming vidéo (Netflix, Amazon et Apple en tête) pour le coût du trafic de données qu’ils génèrent sur les réseaux télécoms.

Les dirigeants de vingt groupes télécoms européens, dont Deutsche Telekom et Vodafone, ont appelé l’Union européenne à instaurer «une juste contribution» financière des géants du numérique, dans une lettre ouverte envoyée lundi 2 octobre à la Commission européenne, et publiée par leur lobby, l’Etno, sur un site dédié, Fairshareinitiative.eu. Du côté de la France, Christel Heydemann pour Orange et Edward Bouygues pour Bouygues Telecom figurent parmi les signataires. Si SFR en est absent, la dirigeante d’Altice Portugal l’a paraphée. Le groupe Iliad, lui, est absent de cette missive, «qui va au-delà de la question du fair share», selon une source proche.

La plupart des telcos, dont Bouygues Telecom et Orange, avaient déjà signé deux lettres communes précédentes. Mais cette fois, même l’Américain Liberty Global a ajouté son paraphe.

«Les grandes entreprises technologiques ne paient aujourd’hui presque rien pour le transport de données sur nos réseaux, c’est loin de couvrir les coûts des investissements nécessaires» pour étendre les infrastructures télécoms, en particulier dans le très haut débit, soulignent les signataires.



174 milliards d’euros supplémentaires

Ils citent aussi un rapport d'étape publié la semaine dernière par la Commission sur la réalisation des objectifs de connectivité 5G et fibre d’ici à 2030. Selon celui-ci, il faudra au moins 174 milliards d’euros supplémentaires pour atteindre ces cibles. Or l’Europe est actuellement en retard, avec seulement 56% de foyers connectés à la fibre, et 81% à la couverture 5G.

Le sujet n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les «telcos» demandent à ce que les géants du web tels que YouTube ou Facebook paient leur part, un peu comme un péage d’autoroute.



Grogne croissante

Mais le lobbying s’est accéléré ces derniers mois. Comme la grogne des opérateurs. Déjà, «avec une très forte concentration ces dernières années : on prévoit que le volume global de datas devrait augmenter de 30% par an d’ici à 2030», assène un dirigeant d’Orange. Le phénomène s’est accentué avec l’arrivée en trombe en Europe de gros services de streaming vidéo – Netflix en septembre 2014, puis Disney+ en mars 2020 – particulièrement gourmands en données.

Une étude de l’Etno, l’association européenne des opérateurs de réseaux télécoms, abondamment citée, assure que Google, Facebook, Amazon, Microsoft et Netflix représentent à eux seuls 55% du trafic internet.

Puis s’y sont ajoutées l’inflation et la hausse du coût de l’énergie qui a pesé sur les coûts des opérateurs.

Bouygues Telecom, pour sa part, insiste aussi sur les enjeux environnementaux : «il y a pour nous des enjeux de Capex investi dans le réseau mobile, mais aussi un enjeu environnemental», relève Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom. Qui observe aussi la responsabilité des éditeurs de contenus : «le service FaceTime (d’Apple) a une empreinte modérée, alors que TikTok a une empreinte plus de 1.000 fois supérieure».

Les Big Tech, eux, estiment déjà payer leur part, notamment en cofinançant des câbles sous-marins de fibre optique cruciaux. Et les plateformes, telle Netflix, disent louer des centres de données en Europe.

Précisément, la Commission européenne a lancé en février une vaste consultation sur le sujet auprès des différentes parties prenantes (entreprises, ONG, citoyens...), close au 19 mai. Elle aurait eu environ 450 réponses, indique-t-on chez Orange. En juin dernier, les Vingt-Sept semblaient encore divisés sur le sujet.

D’autres échéances proches poussent les opérateurs télécoms à donner de la voix. Bruxelles doit rendre compte des résultats de ses consultations d’ici à la fin de l’année. Dans la foulée, l’exécutif européen pourrait annoncer «des mesures pour l’avenir du secteur».

Bruxelles a déjà annoncé qu’elle élaborait une loi sur les télécommunications (Telecoms Act) afin de soutenir les investissements dans la 5G et la fibre. Sur la base de la consultation de l’UE de février dernier, cette loi devrait aussi inclure cette fameuse «contribution équitable» des Big Tech espérée par les opérateurs.

Le sujet sera abordé les 23 et 24 octobre, lors d’une réunion informelle sur le «futur de la connectivité, qui rassemblera les ministres européens des télécommunications des Vingt-Sept, à Leon, en Espagne.



Quelle «contribution équitable» ?

Mais comment faire payer les géants du numérique ? Les opérateurs se refusent à parler d’une «taxe internet», «un terme développé par les plateformes», indique une source interne chez Orange, préférant parler d’une «contribution équitable».

«Les opérateurs européens de télécommunications demandent aux décideurs politiques de l’UE de garantir une contribution équitable de la part des entreprises qui bénéficient le plus de l’infrastructure que nous construisons et exploitons», écrivent les dirigeants des 20 groupes télécoms dans leur lettre.

«Une des idées possibles serait que toute surconsommation, au-delà d’un plafond de consommation standard préétabli, fasse l’objet d’une rémunération», suggère aussi Liza Bellulo.

