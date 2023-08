Euroapi resserre sa prévision de rentabilité pour 2023

Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques (API) Euroapi a confirmé mardi son objectif de croissance annuelle des ventes, mais resserré sa fourchette de prévisions pour sa rentabilité en 2023, après la publication de résultats supérieurs aux estimations des analystes au premier semestre.

Pour l’exercice en cours, les dirigeants d’Euroapi prévoient toujours une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 8% et des investissements représentant 120 millions à 130 millions d’euros, mais ils anticipent désormais une marge de «Core Ebitda» située entre 12,5% et 13,5%. Pour Euroapi, le Core Ebitda correspond à l’excédent brut d’exploitation retraité des coûts de restructuration, des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d’autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du groupe ou liés aux acquisitions ou cessions.

Précédemment, Euroapi visait pour cette année une marge de Core Ebitda comprise entre 12% et 14%, soit 13% au point médian, alors que les analystes visent un taux de 13,1%, selon un consensus fourni par la société.

Euroapi a ajusté ses prévisions de rentabilité après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre. Sur la période, son chiffre d’affaires s’est établi à 496,6 millions d’euros, en amélioration de 2,6% par rapport aux six premiers mois de 2022.

Sur la période janvier à juin, le Core Ebitda de l’ancienne filiale de Sanofi a reflué de 11,1% sur un an, à 62,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 12,6%, contre 14,5% lors de la période correspondante de 2022.

Un résultat net plus que triplé

Le résultat net du premier semestre s’est établi à 62,8 millions d’euros, contre 16,7 millions d’euros un an auparavant.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 499,5 millions d’euros, sur un Core Ebitda de 58,2 millions d’euros, représentant 11,7% des ventes, et sur un bénéfice net de 16,5 millions d’euros pour le premier semestre d’Euroapi. Six intermédiaires financiers ont contribué à la réalisation de ce consensus.

Euroapi a par ailleurs confirmé ses perspectives pour le moyen terme. Le groupe vise notamment une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 7% et 8% en moyenne entre 2022 et 2026, ainsi qu’une marge de Core Ebitda supérieure à 20% en 2026.

