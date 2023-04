Eurazeo contrôlera Premium début juin

Les autorités ont donné leur feu vert ce 12 mai. Eurazeo PME détiendra 51% du capital du groupe Premium, avec Montefiore Investment (qui garde moins de 10 %). Les 49 % restant s’ouvrent à 232 collaborateurs (69 étaient associés au capital depuis 2018), dont les quatre fondateurs (représentant un quart du total). Cette opération valorise le courtier spécialiste de l’épargne-retraite (à travers ses marques Predictis et Capfinances) 290 millions d’euros, avec une part de dette. Elle est assortie d’une augmentation de capital, Eurazeo apportant 100 millions d’euros et le management 75 millions. Le groupe présidé par Olivier Farouz a désormais les moyens de procéder à des acquisitions. Le mois prochain, il devrait déjà boucler le rachat de Ferri, qui viendra augmenter l’activité de gestion d’actifs de sa branche Flornoy. Premium entretient ainsi sa spécificité entre courtage d’assurance (78 % de son chiffre d’affaires qui s’est élevé à 67 millions d’euros en 2020, en progression de 29 % sur un an) et gestion d’actifs, avec 700 mandataires qui travaillent pour le groupe.