Eni veut accroître l’intégration de sa production dans les biocarburants

Eni multiplie les initiatives pour accroître sa compétitivité dans les biocarburants. Le groupe italien d’hydrocarbures a déjà signé des accords avec plusieurs pays africains et asiatiques en vue d’identifier des terres pauvres sur lesquelles les agriculteurs cultivent des plantes non destinées à l’alimentation humaine. «Notre intention est de couvrir 20% de notre production de biocarburants avec des matières premières issues de nos activités agricoles d’ici à 2025, un seuil compatible avec nos objectifs de production qui ont été relevés», a déclaré jeudi à Reuters Giuseppe Ricci, directeur de l’exploitation du pôle Energy Evolution.

Le groupe prévoit d’atteindre une capacité annuelle de raffinage de plus de trois millions de tonnes de biocarburants d’ici à 2025, puis de la porter à 5 millions de tonnes à l’horizon 2030, contre une capacité actuelle de 1,1 million de tonnes. A l’échelle mondiale, les analystes de Barclays misent sur un triplement de la consommation de biocarburants à 30 millions de tonnes à la fin de la décennie. Eni espère qu’environ 700.000 agriculteurs participeront à son programme d’ici à 2026 grâce à des accords conclus avec l’Angola, le Bénin, la République du Congo, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, le Rwanda et le Vietnam. Des études de faisabilité sont par ailleurs en cours en Italie et au Kazakhstan.

A lire aussi:

Un premier contrat signé dans la navigation de plaisance

En augmentant son intégration verticale, le groupe pourra sécuriser davantage son approvisionnement en matières premières agricoles, ce qui contribuera à réduire la volatilité des prix sur ces marchés et débouchera sur une meilleure maîtrise de ses coûts. «D’ici à la fin de cette année, nous prendrons une décision finale en vue d’investir dans une nouvelle raffinerie de biocarburants à Livourne», a souligné Giuseppe Ricci. Ce site s’ajoutera aux deux bioraffineries transalpines existantes d’Eni, situées près de Venise ainsi qu’en Sicile, tandis que deux autres installations sont également en projet aux Etats-Unis et en Malaisie.

Grâce au contrôle accru exercé sur sa chaîne d’approvisionnement, Eni compte proposer des solutions de décarbonation à la fois efficaces et rentables dans le transport aérien ou maritime. Il a ainsi annoncé jeudi un accord avec le fabricant italien de yachts Azimut Benetti en vue de lui vendre son biocarburant HVOlution, fabriqué à partir de matières premières intégralement renouvelables. Celui-ci est produit dans les bioraffineries d’Eni à partir de déchets de matières premières et de résidus végétaux, ou d’huiles issues de cultures qui n’entrent pas en concurrence avec la chaîne alimentaire.

Intégrant l’ensemble de la chaîne logistique et de production, «HVOlution permet de réduire jusqu'à 90% les émissions par rapport au mélange fossile de référence», souligne Eni dans son communiqué. Dès cet été, Azimut Benetti introduira ce biocarburant pour remplacer le carburant d’origine fossile actuellement utilisé pour les tests techniques de nouveaux yachts, les essais en mer et la réalisation de prototypes. «Cette première fourniture de biocarburant au secteur de la navigation de plaisance confirme qu’Eni Sustainable Mobility peut également accompagner les opérateurs du secteur maritime sur la voie de la décarbonation», a expliqué Stefano Ballista, directeur de cette filiale opérationnelle depuis le 1er janvier dernier.