Engie pourrait gagner sa bataille sur les «tax rulings» luxembourgeois

Engie peut attendre une bonne nouvelle… Dans ses conclusions présentées jeudi, l’avocate générale Juliane Kokott propose à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’annuler l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2021, confirmant la décision de la Commission européenne du 20 juin 2018 constatant que le Luxembourg a octroyé illégalement à Engie des aides d'État sur la base de décisions fiscales anticipatives (tax rulings).

Bruxelles demandait alors au grand-duché de récupérer ces aides auprès d’Engie. Cette procédure n’étant pas suspensive, Engie a mis une somme de 123 millions d’euros sous séquestre le 22 octobre 2018 au titre de l’une des deux transactions visées, l’autre n’ayant fait l’objet d’aucune matérialisation de l’aide, précise son document d’enregistrement universel. Mais Engie et le Luxembourg se sont pourvus devant la CJUE.

Pour la Commission, les bénéfices réalisés par les deux filiales d’Engie au Luxembourg étaient en fait non imposés. Bien qu’au niveau des filiales opérationnelles, il n’était procédé qu’à une très faible imposition sur une base imposable convenue, les sociétés mères bénéficiaient de l’exonération des revenus de participations, au titre du régime des sociétés mères. Et, pour Bruxelles, ces montages fiscaux constituaient un avantage sélectif accordé à Engie en dérogation au droit fiscal luxembourgeois.

Selon l’avocate générale, les décisions fiscales anticipatives «ne sont pas, en elles-mêmes, des aides illicites». Elles ne soulèvent aucun problème au regard du droit en matière d’aides d’État tant qu’elles sont ouvertes à tous les contribuables et qu’elles sont conformes à la loi fiscale nationale concernée, laquelle constitue le seul cadre de référence.

Un lien «pas manifeste»

Pour l’avocate générale, la Commission et le Tribunal se sont fondés sur un cadre de référence erroné, en considérant que le droit fiscal luxembourgeois contenait un principe de correspondance : une exonération des revenus de participations au niveau de la société mère suppose une imposition des bénéfices correspondants au niveau de la filiale. Or, ce lien «n’est pas manifeste» pour Juliane Kokott.

De plus, pour l’avocate générale, seules les décisions fiscales anticipatives manifestement erronées en faveur du contribuable peuvent constituer un avantage sélectif et être considérées comme une violation du droit en matière d’aides d’État. Sinon la Commission comme les juridictions européennes auraient le dernier mot en matière de fiscalité, «ce qui porterait atteinte à l’autonomie fiscale des États membres dans le domaine des impôts non harmonisés». Mais, en l’espèce, les tax rulings ne sont manifestement pas erronés, et l’abus des possibilités de montages juridiques n’est pas non plus manifeste, selon l’avocate générale.

