EDF crée Nuward, une filiale dédiée aux petits réacteurs nucléaires

Le producteur d'électricité EDF a annoncé jeudi la création d’une filiale, qu’il détiendra à 100%, dédiée au développement de petits réacteurs modulaires (SMR).

Baptisée Nuward, cette nouvelle filiale «a pour ambition de devenir le leader européen en matière de SMR» et a pour objectif de commencer la construction en 2030 d’une centrale de référence en France, a indiqué EDF dans un communiqué.

Ce projet de centrale nucléaire est piloté par Nuward et bénéficie de contributions d’EDF, du CEA, de Naval Group, de TechnicAtome, de Framatome et de Tractebel, a précisé l'électricien. La puissance de la centrale doit être de 340 mégawatts électriques (MWe), avec deux réacteurs de 170 MWe chacun.

A lire aussi:

150 salariés en 2024

«Dans le respect du processus d’attribution de licences nucléaires en vigueur en France, le dossier d’options de sûreté (DOS) sera soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire française en juillet 2023», a indiqué EDF.

«L’effectif de la filiale Nuward devrait atteindre les 150 salariés d’ici 2024 alors que l’effectif total contribuant au développement [du réacteur] Nuward SMR atteindra plus de 600 ingénieurs et experts hautement qualifiés, y compris au sein du groupe EDF et chez les partenaires», a ajouté le groupe.

L'énergéticien est en cours de retrait de la cote suite au choix de nationalisation de l’Etat. Les nombreux recours sur la procédure retenue et le prix de 12 euros par action ont ralenti la procédure.