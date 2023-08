Disney+, dans la tourmente, engage des discussions avec Amazon

Walt Disney prêt à s’allier à Amazon dans le streaming vidéo ? Inimaginable il y a quelques mois encore, la tenue de discussions entre les deux groupes a en tous cas été confirmée par des médias américains.

Tous deux sont en pourparlers pour travailler sur la version en streaming vidéo de sa chaîne consacrée au sport ESPN que Disney développe, et Amazon pourrait prendre à cette occasion une participation minoritaire dans le réseau sportif, a rapporté The Information jeudi, citant des sources proches.

ESPN pourrait facturer entre 20 et 35 dollars par mois pour ce nouveau service de vidéo à la demande sur abonnement (SVoD), ce qui en ferait le service de streaming le plus cher aux États-Unis, ajoute encore The Information. Ce qui ferait sens: le géant du divertissement a pour priorité de rendre son activité de streaming vidéo rentable. Plutôt que d’essayer de gagner de nouveaux clients, Disney va donc surtout tenter d’augmenter ses revenus par abonné.

Si les discussions n’en sont qu’au stade préalable, une chose est sûre : le géant américain du divertissement cherche des nouvelles solutions alors que son activité de streaming vidéo patine, étant toujours dans le rouge. Malgré des réductions de coûts drastiques, quatre ans après son lancement, Disney+ est toujours déficitaire, le service perdait encore plus de 500 millions de dollars au dernier trimestre.

Et son navire amiral du streaming vidéo perd des abonnés : Disney+ compte 146,1 millions d’utilisateurs, en recul de 7,4% sur un an – en ayant signé son troisième trimestre consécutif de déclin – annonçait le groupe le 10 août dernier, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels. Les analystes attendaient 154,8 millions d’abonnés.

Il est ainsi le troisième streamer mondial derrière Netflix et ses 238 millions d’abonnés, et Amazon Prime qui en compte environ 200 millions.

A lire aussi:

Hausse des prix

Il a donc dû se résoudre à plusieurs changements stratégiques – comme ceux adoptés par Netflix. D’abord une augmentation de ses prix : à partir d’octobre, ses abonnements sans publicité à Disney+ et à Hulu coûteront respectivement 14 dollars par mois et 18 dollars par mois. Soit une hausse de quelque 20% pour les deux services.

En outre, le groupe va lancer lui aussi une version d’abonnement avec publicité, le 1ᵉʳ novembre en France et dans huit pays d’Europe, à 5,99 euros par mois.

Déjà en juillet, le directeur général de Disney, revenu aux manettes fin 2022, Robert Iger, déclarait à CNBC que son entreprise souhaitait conserver ESPN, mais que le groupe recherchait par ailleurs des partenaires stratégiques pour former une coentreprise ou acheter une participation dans ESPN afin de l’aider à atteindre directement les consommateurs. Le 10 août dernier, il indiquait aux analystes : «nous regardons des options stratégiques pour ESPN et les télévisions linéaires», dont ABC, Nat Geo et Fox.

Une nouvelle hypothèse s’esquisse donc: Disney pourrait s’allier à un de ses rivaux dans le streaming vidéo : Amazon, qui a su imposer son service Prime Vidéo.

A lire aussi: