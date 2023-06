Cristal Union renforce sa compétitivité sur le marché sucrier

L’environnement redevenu favorable du marché sucrier incite Cristal Union à l’optimisme. Le groupe coopératif français, qui présentait le 5 juin les comptes de son exercice clos le 31 janvier dernier, a relevé que le déficit mondial de production a porté les cours du sucre brut coté à New York à un pic de 12 ans. Ce déficit est également visible en Europe avec un volume nécessaire d’importations de 2 millions à 3 millions de tonnes pour couvrir les besoins de la région. La production de sucre devrait demeurer insuffisante par rapport à la consommation en Europe continentale ainsi qu’au Royaume-Uni d’ici à fin 2024.

La demande de bioéthanol est de son côté toujours bien orientée en France, ce qui a débouché sur une production déficitaire, alors que l’éthanol a été pénalisé par un recul de la consommation d’essence dans les autres pays de l’Union européenne. L’année écoulée est également restée porteuse pour l’alcool rectifié dans les spiritueux et la parfumerie-cosmétique. Malgré une campagne betteravière mitigée en raison d’aléas climatiques ayant affecté les rendements, le chiffre d’affaires annuel du groupe a progressé de 30% à 2,3 milliards d’euros. Alors que les surfaces cultivées ont diminué de 6% en moyenne dans l’Hexagone, ce repli a été deux fois moins important pour Cristal Union.

Une progression de 40% de l’excédent brut d’exploitation

Sa capacité à répercuter l’envolée des coûts de l’énergie dans ses prix de vente s’est traduite par une hausse de 40% de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) consolidé à 289 millions d’euros. «Nous avons mis en place une stratégie agile fondée sur des offres commerciales adossées en temps réel aux prix très fluctuants de l’énergie et avons effectué des arbitrages de production en fonction des opportunités de marché», a expliqué Xavier Astolfi, directeur général de Cristal Union. Le déploiement accéléré de la biomasse et le stockage de produits intermédiaires ont notamment permis au groupe de réduire de 10% sa consommation d’énergie durant les 105 jours de campagne.

Son résultat net a bondi de 85% à 179 millions d’euros, au plus haut depuis une décennie, grâce à la forte baisse des charges d’intérêt consécutive au désendettement accéléré du groupe. Au 31 janvier 2023, sa dette nette représentait 24% des capitaux propres, contre un ratio 28% un an auparavant, le montant de ses capitaux propres ayant augmenté de 11,4% d’un an sur l’autre à 1,32 milliard d’euros. Ces bonnes performances ont incité Cristal Union à accroître la rémunération de ses adhérents de près de 48% à 43,40 euros par tonne de betteraves au titre de la campagne 2022, niveau bien supérieur à l’objectif de 35 euros par tonne fourni voici un an.

Une concurrence entre betteraves et céréales

«Nous envoyons ainsi un signal fort à nos coopérateurs afin de les soutenir et de les encourager à maintenir, voire augmenter leurs surfaces de betteraves», souligne Olivier de Bohan, président du groupe sucrier. Pour la campagne à venir, le dirigeant estime que l’objectif de 45 euros par tonne fixé en janvier dernier «devrait certainement être dépassé». Cette politique dynamique de rémunération des coopérateurs est nécessaire, car les betteraves entrent en concurrence avec les céréales dont les cours ont fortement progressé l’an dernier avant de reculer plus récemment.

La solidité opérationnelle et financière du groupe augmente en outre sa marge de manœuvre pour amplifier la décarbonation de ses activités et la réduction de son empreinte environnementale. Il vise désormais l’autonomie en eau de ses sucreries d’ici à trois ans et leur autonomie énergétique à l’horizon 2050. Il estime ainsi que l’utilisation de 55% des pulpes de betteraves serait suffisante pour auto-alimenter en énergie une sucrerie-distillerie du groupe. A cet égard, son site pilote d’Arcis-sur-Aube pourrait être le premier à y parvenir dès 2030.