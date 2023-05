Coty effectue un retour aux sources en visant la Bourse de Paris

Cure de jouvence pour Coty. Le groupe américain de cosmétiques a annoncé le 5 mai étudier une cotation à la Bourse de Paris, en plus de celle au New York Stock Exchange (Nyse). Il espère ainsi attirer de nouveaux investisseurs et renforcer sa présence en Europe, où certains de ses clients, LVMH et Kering, sont déjà les stars de la cote parisienne.

«Paris est le berceau historique de la beauté et ce secteur exerce toujours un attrait particulier sur les investisseurs. L’intérêt du conseil d’administration pour l'étude d’une éventuelle cotation à la Bourse de Paris a été rendu possible grâce aux progrès réalisés par Coty» sous l'égide de sa directrice générale, Sue Nabi, a indiqué Peter Harf, le président du groupe, cité dans un communiqué.

Paris est aussi le berceau historique du groupe, fondé en 1904 par François Coty, parfumeur visionnaire et controversé qui fut un temps propriétaire du Figaro avant de lancer le quotidien d’extrême-droite L’Ami du Peuple. À la suite de son expansion rapide outre-Atlantique, le groupe avait fait des Etats-Unis son siège social peu avant la mort de son fondateur en 1934. Passé dans le giron de Pfizer en 1963, Coty a été revendu trente ans plus tard à JAB Holding, qui l’a introduit en Bourse en 2013 et en reste l’actionnaire de référence avec 53% du capital.

Redressement

Connue pour ses marques Rimmel ou Bourjois, mais aussi ses parfums sous licence pour Gucci, Hugo Boss ou Burberry, l’entreprise américaine a dégagé 5,3 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros) de revenus en 2022. Nommée en 2020, Sue Nabi a pris les rênes d’une société endettée par une série d’acquisitions, au management instable, et qui enchaînait les pertes. La dirigeante a accéléré la montée en gamme – la division prestige réalise 21% de marge d’Ebitda, contre 12% pour les produits de beauté de grande consommation. Le groupe mise aussi sur le e-commerce, le développement des soins de la peau, et espère doubler ses ventes en Chine à plus de 600 millions de dollars. Il promet d’engranger entre 5,31 et 5,33 milliards de revenus cette année, pour un Ebitda compris entre 955 et 965 millions de dollars, et un résultat par action de 0,35 à 0,36 dollar, qui serait multiplié par sept en deux ans.

Satisfait de ce redressement, JAB a annoncé le 5 mai qu’il prolongeait jusqu’en 2030 le mandat de la directrice générale. Les investisseurs, eux, commencent tout juste à lui en savoir gré. L’action Coty rebondit de 38% depuis le début de l’année à New York, et se paie désormais 32 fois son bénéfice net attendu, mais elle se traite encore à un prix inférieur à celui d’il y a cinq ans.

Rien à voir avec le parcours boursier rectiligne et haussier de L’Oréal, qui serait le principal comparable de Coty sur Euronext Paris. Le géant français des cosmétiques, qui se paie 35 fois ses bénéfices, vaut 226 milliards d’euros en Bourse. Loin, très loin devant les 10 milliards de dollars de son concurrent américain.