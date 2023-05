CMA CGM trouve un accord pour la reprise de Bolloré Logistics

La convergence des intérêts a prévalu entre CMA CGM et Bolloré. Moins de trois semaines après l’annonce de négociations exclusives, le transporteur maritime a indiqué lundi après la clôture de la Bourse avoir remis au groupe industriel diversifié une promesse d’achat portant sur les activités de commission de transport et de logistique de ce dernier. Cette acquisition de l’intégralité du capital de Bolloré Logistics, sur la base d’une valeur d’entreprise de 5 milliards d’euros, représente la plus importante opération de croissance externe de l’armateur marseillais depuis sa création en 1978.

«Compte tenu d’ajustements décidés entre les parties portant principalement sur la valeur des minoritaires et de la dette IFRS16, le prix de cession s’établirait à 4,650 milliards d’euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation», a précisé le vendeur dans un bref communiqué. Si le groupe de Vincent Bolloré a accepté cette offre, la réalisation de la transaction demeure soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’aval des autorités réglementaires. En cas de succès de l’opération, la nouvelle entité se hissera dans les cinq premiers rangs mondiaux du secteur de la logistique avec un chiffre d’affaires global de près de 24 milliards de dollars, soit environ 21,8 milliards d’euros, sur la base des comptes de l’exercice 2022.

Un accès à de nouvelles plateformes en France et en Asie

«Déjà présent dans plus de 160 pays avec 155.000 collaborateurs, CMA CGM intégrera plus de 14.000 nouveaux salariés, opérant depuis 350 bureaux dans 63 pays différents», souligne le groupe dans son communiqué. Ses capacités d’entreposages s’élargiront de plus 900.000 m2, répartis dans 115 entrepôts, s’ajoutant aux 10,3 millions de m2 gérés par sa filiale Ceva Logistics avec ses 750 entrepôts à l’échelle mondiale. Le groupe détenu par la famille Saadé aura également accès à de nouvelles grandes plateformes logistiques, notamment en France et en Asie, augmentant ainsi sa capacité à proposer à ses clients des solutions de bout en bout dans la gestion de leur chaîne d’approvisionnement. Cette acquisition renforcera par ailleurs sa présence auprès de clients appartenant aux secteurs du luxe, de la parfumerie, de la santé ou de l’aéronautique.

Grâce à cette nouvelle cession d’actifs, Bolloré accélérera de son côté son recentrage autour des médias puisqu’il est actionnaire de référence de Vivendi et qu’il disposera d’une marge de manœuvre financière accrue pour en prendre le contrôle total. Il possède en outre une participation de 18% dans l’américain Universal Music Group (UMG). Au début de cette année, les activités du groupe Canal +, filiale de Vivendi, ont été renforcées par le rachat de la totalité des titres qu’Orange détenait dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, filiale de coproduction de films et séries.