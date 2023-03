CMA CGM accumule les superprofits

A côté, TotalEnergies fait figure de gagne-petit. Le transporteur maritime CMA CGM a publié vendredi soir un résultat net annuel de 24,9 milliards de dollars, l'équivalent de 23,5 milliards d’euros.

Ces chiffres en font l’entreprise française la plus profitable de l’année, loin devant TotalEnergies, Stellantis, LVMH ou encore BNP Paribas. Quant au chiffre d’affaires du groupe marseillais, il frôle les 75 milliards de dollars.

2023 moins flamboyante

Comme ses concurrents MSC ou Maersk, CMA CGM est le grand gagnant de l’explosion des prix du fret maritime à la suite des ruptures d’approvisionnement provoquées par le Covid. Le groupe contrôlé par la famille Saadé avait déjà engrangé près de 18 milliards de profits en 2021. Une rentabilité sans commune mesure avec le rythme normal des profits du groupe: ceux-ci atteignaient quelques centaines de millions par an les bonnes années avant la pandémie. Le transporteur avait même frôlé la faillite après la crise financière de 2008-2009, victime de la récession mondiale et des surcapacités du secteur.

CMA CGM a miraculeusement échappé aux polémiques sur les superprofits alors qu’il bénéficie comme les autres armateurs européens d’une fiscalité dérogatoire, la taxe au tonnage, qui n’est pas assise sur ses bénéfices. Forts de cette manne, le groupe et la famille Saadé ont multiplié ces deux dernières années les investissements dans la chaîne logistique (Colis Privé, Gefco, infrastructures portuaires aux Etats-Unis) mais aussi, de manière plus inattendue, au capital d’Eutelsat, d’Air France KLM, ou encore dans les médias avec La Provence.

L’année 2023 sera tout de même moins flamboyante. La hausse des capacités dans le fret tant maritime qu’aérien, les perspectives incertaines pour la demande, en raison de la diminution des stocks aux Etats-Unis et des pressions sur le pouvoir d’achat, et la baisse des taux de fret, jouent contre le groupe.

«2023 s’est ouverte dans la continuité du second semestre 2022 avec un environnement de marché dégradé pour le secteur du transport et de la logistique», indique CMA CGM dans son communiqué de résultats. Le groupe a fait état d’une baisse de 3,6% sur un an de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 16,9 milliards de dollars (15,9 milliards d’euros). Le bénéfice trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) est en baisse de 31%, à 5,7 milliards de dollars. Ce qui reste, au regard des standards historiques du groupe, un profit exceptionnel.