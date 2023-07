Casino alerte sur ses résultats en attendant des offres révisées

L’action Casino s’inscrit en forte baisse jeudi, alors que le distributeur a abaissé ses perspectives pour l’exercice 2023 en raison de la poursuite de la détérioration de ses performances financières en France au deuxième trimestre, marqué par l’ouverture d’une procédure de conciliation pour tenter de renégocier sa lourde dette.

Peu après l’ouverture, le titre Casino chutait de 5,9%, à 3,12 euros, accusant la plus forte baisse de l’indice SBF 120. «Casino devrait franchir une nouvelle étape importante dans son parcours de restructuration d’ici vendredi, mais la mise à jour de ses perspectives effectuée mercredi soir rappelle à quel point la situation est critique», observe un analyste basé à Paris.

Alors que les négociations sur la restructuration financière de Casino s’intensifient, les performances des moyennes et grandes surfaces du groupe en France continuent de se détériorer. Le groupe a indiqué mercredi soir que le chiffre d’affaires de son périmètre France Retail avait reculé de 4,2% sur un an en données comparables au deuxième trimestre, à 3,32 milliards d’euros. Sur la période, les ventes des supermarchés et hypermarchés français du groupe ont chuté de 15,3% en données comparables, à 1,37 milliard d’euros.

«A ce stade de la restructuration, commenter les chiffres n’a pas un intérêt fort, mais ceux-ci nous disent quand même que la stratégie de repositionnement de prix opérée par Casino ne fonctionne pas aussi vite qu’il aurait été souhaitable de le voir, la baisse des prix étant loin d'être compensée par un retour des volumes», remarque Oddo BHF.

En conséquence des mauvaises performances financières de ses moyennes et grandes surfaces, Casino estime que son excédent brut d’exploitation (Ebitda) après loyers payés sera négatif de l’ordre de 165 millions à 175 millions d’euros en France au premier semestre, contre un montant positif de 191 millions d’euros affiché un an plus tôt.

Casino anticipe désormais un Ebitda après loyers payés inférieur à 300 millions d’euros en France cette année, alors qu’il tablait encore le 26 juin dernier sur un montant de 440 millions d’euros.

Les offres révisées attendues au plus tard vendredi

A la suite de l’ouverture le 25 mai d’une procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino a réceptionné la semaine dernière deux offres visant à renforcer ses fonds propres. La première émane d’un groupement constitué d’EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, et la seconde a été déposée par 3F.

«Afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe au plus tard le 27 juillet 2023, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d’offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h00", a indiqué Casino dans un communiqué envoyé mercredi soir.

«Les offres révisées reçues feront l’objet d’un examen par le comité ad hoc du conseil d’administration puis d’une présentation aux créanciers du groupe, sous l'égide des conciliateurs et du Comité interministériel de restructuration industrielle, lundi 17 juillet 2023", a complété le distributeur, conscient que le temps presse.