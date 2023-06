Bunge et Viterra donnent naissance à un nouveau poids lourd du négoce agricole

La concentration déjà grande du négoce mondial de produits agricoles va franchir une étape supplémentaire. Après plusieurs semaines de négociations, le groupe américain Bunge a annoncé mardi la conclusion d’un accord définitif en vue d’acquérir son concurrent néerlandais non coté Viterra pour un montant global de 8,2 milliards de dollars (7,6 milliards d’euros), dont 6,2 milliards de dollars payés en actions et environ 2 milliards de dollars versés en numéraire. A cela s’ajoute une reprise de dette de 9,8 milliards de dollars, ce qui valorise sa cible 18 milliards de dollars en valeur d’entreprise. Sur la base de la capitalisation boursière actuelle de Bunge et du prix payé pour la prise de contrôle de sa cible, la valeur d’entreprise du groupe élargi ressort à environ 35 milliards de dollars.

Rôles inversés

Début 2017, c’est Viterra, alors nommé Glencore Agriculture, qui avait lancé une offre avortée sur son rival américain. L’actionnaire historique de Viterra est en effet le producteur et négociant minier anglo-suisse qui contrôle encore la moitié du capital de la société basée à Rotterdam.

Hormis Glencore, le reste du capital est depuis 2016 aux mains de deux investisseurs canadiens, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et British Columbia Investment Management. Si l’opération a reçu le soutien unanime du conseil d’administration de Bunge et de Viterra, sa réalisation, attendue à la mi-2024, sera soumise à l’aval des autorités réglementaires et au vote favorable des actionnaires de l’acquéreur. Son financement est assuré par «un prêt de 7 milliards de dollars obtenu auprès de Sumitomo Mitsui Banking», précise Bunge dans son communiqué.

Glencore détiendra 15% du groupe élargi

En échange de sa participation dans Viterra, Glencore recevra des titres Bunge pour un montant d’environ 3,1 milliards de dollars plus 1 milliard de dollars en numéraire, ce qui lui permettra de détenir 15% du capital du groupe élargi et d’accélérer son désendettement. Il s’est engagé à conserver cette participation durant les 12 mois qui suivront le bouclage de la fusion et à céder des titres Bunge de manière ordonnée par la suite. «Notre investissement dans le secteur agricole, qui remonte à plus de 40 ans, s’est développé à partir d’une petite activité de négoce de céréales pour permettre au groupe de devenir membre d’un réseau agro-industriel totalement intégré et d’envergure mondiale», a commenté dans un communiqué distinct Gary Nagle, directeur général de Glencore.

En tenant compte d’un projet de rachats d’actions de 2 milliards de dollars annoncé par Bunge, les actionnaires de Viterra contrôleront ensemble près d’un tiers du capital totalement dilué du groupe élargi qui conservera le nom de Bunge. En données pro forma 2022, ce rapprochement débouchera sur la constitution d’un acteur réalisant 121 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un bénéfice avant impôts de 3,5 milliards avec quelque 40.500 salariés, contre des ventes de 165 milliards de dollars pour le leader mondial Cargill.

La fusion devrait générer des synergies de coûts estimées à 250 millions de dollars par an avant impôts à partir de la troisième année suivant le bouclage de la transaction. Actuellement noté BBB par Fitch, Bunge estime être en mesure de maintenir sa note de crédit en catégorie investissement grâce à «un ratio d’endettement net pro forma correspondant à 1,6 fois son excédent brut d’exploitation ajusté» sur la base de l’exercice écoulé.

A lire aussi:

Une position déjà dominante sur certains marchés

Le principal obstacle à la réussite de l’opération proviendra des autorités antitrust de certains pays comme le Canada, l’Argentine ou le Brésil. Alors que Bunge est déjà le premier transformateur mondial d’oléagineux, le groupe élargi aurait réalisé l’an dernier 23,7% des exportations de maïs du Brésil et 20,9% des exportations de soja de ce pays, selon des données émanant du groupe de fret maritime Cargonave. Pour Thomas Gremillion, directeur des affaires alimentaires de la Consumer Federation of America, association destinée à veiller aux intérêts des consommateurs américains, ce rapprochement «sera vraisemblablement préjudiciable aux consommateurs et aux producteurs alimentaires qui dépendent de ces matières premières agricoles».

Greg Heckman et John Neppl, respectivement directeur général (DG) et directeur financier de Bunge, conserveront leur fonction au sein du groupe élargi dont le siège social restera à Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri. L’actuel DG de Viterra, David Mattiske, les épaulera en tant que directeur général adjoint. Le conseil d’administration comprendra huit membres nommés par Bunge, deux membres nommés par Glencore et deux autres administrateurs qui représenteront l’OIRPC.